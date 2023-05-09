На Дне Победы в Екатеринбурге выступили Андрей Рожков и Вячеслав Мясников

Андрей Рожков рассказал, как Агния Барто получила в военные годы на Урале токаря второго разряда Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В Екатеринбурге на праздничном концерте в честь 78 годовщины победы в Великой Отечественной войне выступили актеры «Уральских пельменей». Вячеслав Мясников исполнил композиции военных лет, а Андрей Рожков рассказал о том, как Агния Барто в годы войны получила токаря второго разряда на заводе в Свердловске.

Автором программы концерта в этом году стал актер «Уральских пельменей» Роман Постовалов.

Автором программы праздничного концерта стал Роман Постовалов. Он также выступил на сцене Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- Мы работали над программой на протяжении нескольких месяцев и старались сделать концерт максимально полезным и интересным для всех поколений. В архивах, в Музее истории Екатеринбурга и Музее военной истории мы раскопали много новой информации, в том числе писем фронтовиков, - рассказывал он ранее в интервью «КП-Екатеринбург».

Напомним, хедлайнерами на концерте, организованном Фондом святой Екатерины, стали Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Певец Shaman, например, приехал в Екатеринбург в футболке с фотографией своего прадедушки, историю подвига которого он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Вячеслав Мясников исполнил песни, посвященные защитникам Родины Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

День Победы в Екатеринбурге начался с парада Победы, который по традиции прошел на площади 1905 года. По проспекту Ленина маршировали парадные расчеты, а затем двинулась механизированная колонна из современных и исторических образцов военной техники. Возглавлял колонну легендарный танк Т-34.

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