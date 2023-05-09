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Звезды9 мая 2023 15:28

На Дне Победы в Екатеринбурге выступили Андрей Рожков и Вячеслав Мясников

Артисты «Уральских пельменей» приняли участие в праздничном концерте на 9 Мая
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Андрей Рожков рассказал, как Агния Барто получила в военные годы на Урале токаря второго разряда

Андрей Рожков рассказал, как Агния Барто получила в военные годы на Урале токаря второго разряда

Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

В Екатеринбурге на праздничном концерте в честь 78 годовщины победы в Великой Отечественной войне выступили актеры «Уральских пельменей». Вячеслав Мясников исполнил композиции военных лет, а Андрей Рожков рассказал о том, как Агния Барто в годы войны получила токаря второго разряда на заводе в Свердловске.

Автором программы концерта в этом году стал актер «Уральских пельменей» Роман Постовалов.

Автором программы праздничного концерта стал Роман Постовалов. Он также выступил на сцене

Автором программы праздничного концерта стал Роман Постовалов. Он также выступил на сцене

Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- Мы работали над программой на протяжении нескольких месяцев и старались сделать концерт максимально полезным и интересным для всех поколений. В архивах, в Музее истории Екатеринбурга и Музее военной истории мы раскопали много новой информации, в том числе писем фронтовиков, - рассказывал он ранее в интервью «КП-Екатеринбург».

Напомним, хедлайнерами на концерте, организованном Фондом святой Екатерины, стали Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Певец Shaman, например, приехал в Екатеринбург в футболке с фотографией своего прадедушки, историю подвига которого он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Вячеслав Мясников исполнил песни, посвященные защитникам Родины

Вячеслав Мясников исполнил песни, посвященные защитникам Родины

Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

День Победы в Екатеринбурге начался с парада Победы, который по традиции прошел на площади 1905 года. По проспекту Ленина маршировали парадные расчеты, а затем двинулась механизированная колонна из современных и исторических образцов военной техники. Возглавлял колонну легендарный танк Т-34.

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