На праздничном концерте выступит Shaman Фото: Алексей БУЛАТОВ

День Победы – один из самых значимых праздников для россиян.9 мая 2023 года вся страна отметит 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Екатеринбурге в этот день пройдет масштабная программа. Одним из главных мероприятий будет праздничный концерт в Историческом сквере.

Подробная программа концерта на 9 Мая в Екатеринбурге 2023

Концерт начнется в 19:00. Его ведущим в этом году станет актер Сергей Холмогоров. На сцену выйдут «Уральские пельмени» и другие артисты, которые зачитают стихи военных лет и редкие письма, найденные в архивах специально для концертной программы. Ее автором в этом году стал актер «уральских пельменей» Роман Постовалов.

- Мы работали над программой на протяжении нескольких месяцев и старались сделать концерт максимально полезным и интересным для всех поколений. При создании программы я лично узнал много нового. Например, что во время Великой Отечественной войны Агния Барто стала токарем второго разряда на нашем заводе и несколько своих знаменитых стихотворений написала именно в Екатеринбурге, - рассказал в интервью «КП-Екатеринбург» Роман.

Около 20:00 на сцену выйдет Наталья Подольская и Владимир Пресняков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 20:00 на сцену выйдут Владимир Пресняков и Наталья Подольская

Владимир Пресняков, родившийся в Екатеринбурга, известен хитами «Зурбаган», «Стюардесса по имени Жанна», а также дуэтом со своей супругой Натальей Подольской.

Около 21:00 свое выступление начнет Shaman

Shaman (Ярослав Дронов) считается одним из главных патриотических певцов на современной российской сцене. Он стал широко известен благодаря хитам «Встанем» и «Я русский».

Кстати, приезжая на гастроли в Екатеринбург и другие города, Ярослав нередко общается с фанатами. «КП-Екатеринбург» уже рассказывала о том, как Shaman исполнил мечту незрячей пианистки и поклонника, который переводит его песни на язык жестов.

В завершении концерта состоится праздничный салют. В этом году он пройдет на одной площадке – над акваторией городского пруда. Мероприятие начнется в 22:30.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

День Победы в Екатеринбурге 9 мая 2023: программа праздника, расписание мероприятий. Как отметить День Победы 9 мая в Екатеринбурге в 2023 году (подробнее)

Куда сходить на 9 Мая 2023 года в Екатеринбурге: выставка ретроавтомобилей, концерты, кинопоказы на свежем воздухе и исторические лекции. Куда сходить на праздник День Победы 9 мая 2023 в Екатеринбурге (подробнее)

Роман Постовалов: «Уральские пельмени» прочтут редкие письма военных лет на концерте в День Победы. «Уральские пельмени» выступят на Дне Победы в Екатеринбурге (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru