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Общество9 мая 2023 6:00

Как прошел парад Победы 2023 в Екатеринбурге

Показываем самые яркие фотографии с парада Победы 9 мая в Екатеринбурге
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Возглавлял механизированную колонну легендарный танк Т-34

Возглавлял механизированную колонну легендарный танк Т-34

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По традиции, празднование Дня Победы в Екатеринбурге началось с возложения цветов к Широкореченскому мемориалу. В торжественно-траурной церемонии приняли участие первые лица региона и города.

Ранним утром первые лица региона и города возложили цветы на Широкореченском мемориале Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранним утром первые лица региона и города возложили цветы на Широкореченском мемориале Фото: департамент информационной политики Свердловской области

А в 10.00 начался Парад Победы. К этому моменту на площади 1905 года на трибунах собралось много ветеранов Великой Отечественной войны. Коробки военных начали выстраиваться на площади уже за час до начала. В 10.00 перед с трибуны выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Перед началом парада врио командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев принял доклад о готовности войск у командующего парадом Александра Линькова

Перед началом парада врио командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев принял доклад о готовности войск у командующего парадом Александра Линькова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Поздравляю вас с Днем Победы. Это священный праздник для каждого из нас, - сказал Евгений Куйвашев. - Май 1945-го навсегда изменил мировую историю. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить тех, кто принес мир на нашу землю. Свердловская область и уральцы внесли огромный вклад в разгром фашизма. Могучий трудовой Урал ковал оружие Победы.Во всех ключевых сражениях за уральским оружием и оружейниками было решающее слово. Наш легендарный танковый корпус вошел в историю, как ярчайший пример добровольчества. Слава нашего оружия столь же велика, как и отвага, мужество, доблесть наших земляков-фронтовиков. Победа и память это то, что объединяет все поколения в одну большую несокрушимую силу, имя которой — Россия. Уважаемые ветераны, мы всегда будем в неоплатном долгу перед вашим подвигом. Вы - часть нашей жизни, вы наша совесть и гордость. Берегите себя, а мы будем беречь Родину, как это делали вы.

После объявленной минуты молчания по проспекту Ленина начали движение парадные расчеты

После объявленной минуты молчания по проспекту Ленина начали движение парадные расчеты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого под музыку композитора Александрова «Священная война» рота почетного караула вынесла на площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы.

По традиции, после этого временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев выехал на площадь на Волге, чтобы принять доклад о готовности войск у командующего парадом генерал-майора Александра Линькова и лично поздравить военнослужащих с Днем Победы. Над площадью 1905 года в этот момент звучало многократное «Ура!».

В параде Победы принимали участие не только военнослужащие, но и представители силовых ведомств

В параде Победы принимали участие не только военнослужащие, но и представители силовых ведомств

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи, генералы и офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты. Сегодня мы отмечаем один из величайших праздников нашего народа — День Победы, - сказал Рустам Миннекаев. - В нем воплощена глубокая признательность нашим предкам победителям. Мы всегда будем гордиться, что именно советский народ не дрогнул перед жестоким врагом и сражался насмерть. Никто не думал о себе. Трудились героически и женщины, и дети. Все ради Родины и ради Победы. Эта Великая Победа ковалась ценой тяжелейших потерь - 27 миллионов наших соотечественников отдали свои жизни в тяжелой борьбе. Напряженный труд в тылу и на фронте не прошли даром и над поверженным Рейхстагом взвилось знамя Победы. Наш долг — хранить память о доблести воинов, противостоявших нацизму.

На параде можно было увидеть и технику, используемую для поиска аппаратов, на которых космонавты возвращаются на Землю

На параде можно было увидеть и технику, используемую для поиска аппаратов, на которых космонавты возвращаются на Землю

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рустам Миннекаев объявил минуту молчания. В этот момент на площади 1905 года установилась тишина. Уже в 10.20 началась основная часть парада — по проспекту Ленина первыми двинулись барабанщики из числа отличников учебы Суворовского училища. Они задавали темп и ритм движения парадных расчетов. Следом за ними на площадь торжественным маршем вышла рота почетного караула ЦВО и военнослужащие различных родов войск, представители Росгвардии, полиции, МЧС, ГУФСИН, кадеты и юнармейцы.

Много внимания на параде было уделено военной технике высоких технологий, помогающей налаживать связь между войсками

Много внимания на параде было уделено военной технике высоких технологий, помогающей налаживать связь между войсками

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примерно в 10.30 началось движение механизированной колонны. Первым двигался легендарный танк Т-34. Затем на проспекте Ленина показались современные образцы военной техники — артиллерия, системы залпового огня, бронетехника, установки для построения высокоскоростных линий связи, комплексы радиоэлектронной борьбы... Завершился Парад Победы плац-концертом.

А это новый российский бронеавтомобиль «Ахмат»

А это новый российский бронеавтомобиль «Ахмат»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На параде можно было увидеть современные и исторические образцы военной техники

На параде можно было увидеть современные и исторические образцы военной техники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из боевых машин пехоты, принявших участие в параде

Одна из боевых машин пехоты, принявших участие в параде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ