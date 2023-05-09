Как прошел парад Победы 2023 в Екатеринбурге

Возглавлял механизированную колонну легендарный танк Т-34 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По традиции, празднование Дня Победы в Екатеринбурге началось с возложения цветов к Широкореченскому мемориалу. В торжественно-траурной церемонии приняли участие первые лица региона и города.

Ранним утром первые лица региона и города возложили цветы на Широкореченском мемориале Фото: департамент информационной политики Свердловской области

А в 10.00 начался Парад Победы. К этому моменту на площади 1905 года на трибунах собралось много ветеранов Великой Отечественной войны. Коробки военных начали выстраиваться на площади уже за час до начала. В 10.00 перед с трибуны выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Перед началом парада врио командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев принял доклад о готовности войск у командующего парадом Александра Линькова Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Поздравляю вас с Днем Победы. Это священный праздник для каждого из нас, - сказал Евгений Куйвашев. - Май 1945-го навсегда изменил мировую историю. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить тех, кто принес мир на нашу землю. Свердловская область и уральцы внесли огромный вклад в разгром фашизма. Могучий трудовой Урал ковал оружие Победы.Во всех ключевых сражениях за уральским оружием и оружейниками было решающее слово. Наш легендарный танковый корпус вошел в историю, как ярчайший пример добровольчества. Слава нашего оружия столь же велика, как и отвага, мужество, доблесть наших земляков-фронтовиков. Победа и память это то, что объединяет все поколения в одну большую несокрушимую силу, имя которой — Россия. Уважаемые ветераны, мы всегда будем в неоплатном долгу перед вашим подвигом. Вы - часть нашей жизни, вы наша совесть и гордость. Берегите себя, а мы будем беречь Родину, как это делали вы.

После объявленной минуты молчания по проспекту Ленина начали движение парадные расчеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого под музыку композитора Александрова «Священная война» рота почетного караула вынесла на площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы.

По традиции, после этого временно исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Миннекаев выехал на площадь на Волге, чтобы принять доклад о готовности войск у командующего парадом генерал-майора Александра Линькова и лично поздравить военнослужащих с Днем Победы. Над площадью 1905 года в этот момент звучало многократное «Ура!».

В параде Победы принимали участие не только военнослужащие, но и представители силовых ведомств Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дорогие ветераны, уважаемые гости, товарищи, генералы и офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты. Сегодня мы отмечаем один из величайших праздников нашего народа — День Победы, - сказал Рустам Миннекаев. - В нем воплощена глубокая признательность нашим предкам победителям. Мы всегда будем гордиться, что именно советский народ не дрогнул перед жестоким врагом и сражался насмерть. Никто не думал о себе. Трудились героически и женщины, и дети. Все ради Родины и ради Победы. Эта Великая Победа ковалась ценой тяжелейших потерь - 27 миллионов наших соотечественников отдали свои жизни в тяжелой борьбе. Напряженный труд в тылу и на фронте не прошли даром и над поверженным Рейхстагом взвилось знамя Победы. Наш долг — хранить память о доблести воинов, противостоявших нацизму.

На параде можно было увидеть и технику, используемую для поиска аппаратов, на которых космонавты возвращаются на Землю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рустам Миннекаев объявил минуту молчания. В этот момент на площади 1905 года установилась тишина. Уже в 10.20 началась основная часть парада — по проспекту Ленина первыми двинулись барабанщики из числа отличников учебы Суворовского училища. Они задавали темп и ритм движения парадных расчетов. Следом за ними на площадь торжественным маршем вышла рота почетного караула ЦВО и военнослужащие различных родов войск, представители Росгвардии, полиции, МЧС, ГУФСИН, кадеты и юнармейцы.

Много внимания на параде было уделено военной технике высоких технологий, помогающей налаживать связь между войсками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примерно в 10.30 началось движение механизированной колонны. Первым двигался легендарный танк Т-34. Затем на проспекте Ленина показались современные образцы военной техники — артиллерия, системы залпового огня, бронетехника, установки для построения высокоскоростных линий связи, комплексы радиоэлектронной борьбы... Завершился Парад Победы плац-концертом.

А это новый российский бронеавтомобиль «Ахмат» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На параде можно было увидеть современные и исторические образцы военной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ