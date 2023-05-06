Парад начнется в 10:00 по уральскому времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 мая в Екатеринбурге ожидается традиционный Парад Победы, который пройдет на площади 1905 года. Полную программу праздника вы можете прочитать в подробном тексте «Комсомольской правды». Парад Победы начнется около 10:00 по уральскому времени и продлится чуть больше часа. Ожидается, что с речью выступят первые лица Свердловской области.

Прямая онлайн-трансляция парада Победы 9 мая 2023 в Екатеринбурге будет также доступна в нашей группе «ВКонтакте».

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