Дышать свободно: как не допустить дебюта бронхиальной астмы?

Фото: предоставлено героем публикации

О профилактике развития бронхиальной астмы мы говорим с главным внештатным специалистом-пульмонологом Министерства здравоохранения Свердловской области, доктором медицинских наук, профессором Игорем Лещенко.

АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ МАРШ

- Игорь Викторович, насколько распространена бронхиальная астма?

- Бронхиальная астма – гетерогенное респираторное заболевание, характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей. Согласно исследованиям, которые неоднократно проводились в России, распространённость астмы в России среди взрослого населения составляет около 5,8%. В нашей области ежегодно по поводу бронхиальной астмы обращаются за медицинской помощью более 60 тысяч больных. С каждым годом заболеваемость астмой немного увеличивается, но нас это не пугает.

- Почему?

- Потому что астма – заболевание с относительно доброкачественным течением, как правило, не являющееся причиной смерти и инвалидизации, но при соблюдении строгих правил по отношению к данному заболеванию.

Выделяется два фенотипа (вида) бронхиальной астмы: аллергическая (атопическая) и не аллергическая.

Особенность аллергической астмы заключается в том, что она проявляется в детском, подростковом, юношеском возрасте. Как правило, астма развивается по определëнному сценарию, в результате так называемого аллергического марша: кожная аллергия – пищевая аллергия – аллергический ринит – бронхиальная астма. Есть такое выражение: one way – one disease (один путь – одна болезнь). Аллергическая астма нередко сопровождается аллергическим сезонным или круглогодичным ринитом.

- Каковы причины развития бронхиальной астмы?

- К факторам риска развития астмы относится наследственная предрасположенность. Большое значение имеет бытовая обстановка, то, насколько гипоаллергенны бытовые условия, в которых проживает человек. Существенным провоцирующим фактором развития бронхиальной астмы является курение, в том числе курение женщины во время беременности, пассивное курение, то есть курение в семье родившегося ребенка, т. к. дети раннего возраста чрезвычайно восприимчивы к пассивному курению. К сожалению, отмечается, особенно среди молодежи, высокая распространëнность курения вейпов, электронных сигарет, кальянов, оказывающих крайне неблагоприятное влияние на состояние органов дыхания.

Все перечисленные провоцирующие факторы являются факторами риска развития бронхиальной астмы. Соответственно, устранение всех возможных факторов риска развития астмы заключается, как это ни банально звучит, в здоровом образе жизни.

ОТВЕТЬ: «ДА!»

- Можно ли человеку с бронхиальной астмой сохранить качество жизни?

- Ответ положительный: «Да!» В значительной степени успех лечения астмы зависит не только от врачебных назначений, а от самого пациента, который должен постараться минимизировать, устранить факторы, провоцирующие астматические приступы. Необходим отказ от курения, гипоаллергенная бытовая обстановка, по возможности, изменение условий труда, если они усугубляют течение астмы, достаточная физическая активность, режим питания и так далее. И, конечно, нужно адекватно, в соответствии с рекомендациями врача регулярно пользоваться ингаляционной базисной терапией. Легко сказать, написать, но нелегко выполнить!

К сожалению, многие пациенты полагаются исключительно на «скоропомощные» ингаляторы, думая, что, купируя астматический приступ, избавятся от последующих астматических атак. Скоропомощные ингаляционные бронхорасширяющие препараты, так широко распространенные среди больных астмой, к сожалению, не оказывают лечебного положительного влияния на болезнь. Заболевание - астма - остаëтся и прогрессирует, если больной прибегает к подобному способу лечения. Напротив, необходима регулярная базисная ингаляционная терапия, кстати, препараты для постоянного применения купируют и астматические приступы, оказывая одновременно противовоспалительное и бронхорасширяющее действие.

Также стоит привести в порядок своё жильё, создав гипоаллергенную окружающую обстановку.

- Каковы особенности у не аллергической астмы?

- Этот фенотип мы ещё называем поздней, не наследственно обусловленной, не связанной с аллергией астмой или астмой с поздним дебютом у взрослых, она может сопровождаться полипозным риносинуситом. Болезнь развивается в возрасте 40–50 лет, чаще у женщин. Факторами риска развития не аллегической астмы являются дисгормональные расстройства у женщин, курение, профессиональная вредность, перенесённые ранее частые острые респираторные вирусные инфекции, сопровождающиеся так называемым вирус-индуцированным бронхообструктивным синдромом. Больной во время или после острой респираторной вирусной инфекции отмечает заложенность в грудной клетке, приступообразный кашель, сопровождающийся ощущением хрипов в грудной клетке, как правило, в ранние утренние часы или при физической нагрузке и т. д.

Рада Боженко

ВАЖНО

В нашей области ежегодно по поводу бронхиальной астмы обращаются за медицинской помощью более 60 тысяч больных.