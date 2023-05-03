Изменившийся до неузнаваемости Niletto поразил фанатов на финале Кубка России

Фанаты не узнали уральского исполнителя Niletto Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певец Niletto выступил с мощным шоу на финале Кубка России. Важный матч между ФК «Урал» и ЦСКА прошел 3 мая на «Екатеринбург Арене». Выступление рэпера ранее анонсировал для поклонников футбольный клуб «Урал», неслучайно назвав его «космическим» - мини-концерт прошел в стиле франшизы Star Wars.

Концерт состоялся на «Екатеринбург Арене» Фото: Алексей БУЛАТОВ

За десять минут до начала матча певец из Екатеринбурга вышел на небольшую сцену, которая была организована на трибуне. Вместе с ним на футбольное поле в этот момент вышли танцоры в джедайских накидках и со световыми мечами. Пока рэпер исполнял главные хиты «Любимка» и «Если тебе будет грустно», они устроили для зрителей целое шоу, выстраиваясь в различные фигуры.

- Приветствую тебя, Екатеринбург! Давайте все как следует пошумим, - обратился к болельщикам Niletto.

Трибуны взорвали крики и аплодисменты фанатов исполнителя и футбольных болельщиков. Однако не у всех такую реакцию вызвало именно выступление певца. Многие зрители начали бурно обсуждать внешность уральского рэпера.

По словам фанатов, певец резко постарел Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я вообще сначала Niletto не узнала. Он так быстро постарел. Вот ведь недавно приезжал в Екатеринбург. Такой молоденький был парниша. А вот прическа его новая мне нравится - теперь такой темненький, брутальный. Мы всей семьей его музыку слушаем, - поделилась с «КП-Екатеринбург» после матча одна из футбольных болельщиц.

Последний раз Niletto выступал на «Екатеринбург Арене» в качестве гостя на большом юбилейном концерте группы «Руки Вверх!». Перед масштабным выступлением Сергей Жуков рассказывал «КП-Екатеринбург», что подружился с рэпером благодаря Клаве Коке, а после ее уговоров взял Niletto в свой сериал.

Niletto исполнил главные хиты и выступил с программой в стиле «Звездных войн» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Посмотреть важнейшую игру между ФК «Уралом» и ЦСКА собралось больше тридцати тысяч фанатов. Футбольный клуб «Урал» уступил московскому ЦСКА в битве за суперфинал Кубка России. Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене» завершилась со счетом 1:2.

В прошлый раз, 19 апреля, футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА в первом матче финала пути РПЛ Кубка России. Встреча «шмелей» и «армейцев» завершилась со счетом 1:1.

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