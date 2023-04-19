Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с ЦСКА в первой игре финала пути РПЛ кубка России

Ответный матч против ЦСКА состоится на «Екатеринбург Арене» уже 3 мая. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с московским ЦСКА в первом матче финала пути РПЛ кубка России. Встреча «шмелей» и «армейцев» завершилась со счетом 1:1.

Подопечные Виктора Гончаренко, пройдя в предыдущей стадии столичный «Спартак», не выглядели фаворитами в этой дуэли. Первый тайм екатеринбурджцы начали очень тяжело, соперник активно атаковал ворота Ильи Помазуна, из-за чего уральцы большую часть игрового отрезка провели в обороне, нанеся лишь один удар в створ.

Второй тайм команды начали примерно на равных, «армейцы» снизили темп и атаковали не столь рьяно, как в первой половине встречи.

Встреча «шмелей» и «армейцев» завершилась со счетом 1:1. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

К 70 минуте Андрей Егорычев, который заменил Рая Влута, нанес опасный удар по воротам, Акинфеев отбил этот мяч, однако зафиксировать его не сумел, из-за чего Эрик Бикфалви успел на добивание и вколотил мяч в сетку.

На 89 минуте Эмерсон схватил желтую карточку, сфолив в штрафной против Антона Заблотного, из-за чего арбитр указал на точку, и на этот раз Хесус Медина не простил Помазуна, пробив прямо по центру. А уже в добавленное время от верного гола свою команду спас Мингинян Бевеев: он вынес мяч из пустых ворот головой.

Ответный матч против ЦСКА состоится на «Екатеринбург Арене» уже 3 мая. Примечательно, что «шмели» последний матч в РПЛ сыграли также против «армейцев» и дома уступили со счетом 1:2.