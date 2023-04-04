«Урал» обыграл «Спартак» и вышел в финал пути РПЛ Кубка России

Матч проходил в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» на домашней арене вырвал победу у московского «Спартака» и прошел в финал Кубка России в пути РПЛ. Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене» завершилась со счетом 2:1.

Первый матч в Москве завершился вничью со счетом 1:1, поэтому ни одну из команд не устраивало поражение.

Встреча завершилась со счетом 2:1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примечательно, что на матч пришли 24778 болельщиков, это рекорд сезона для «Урала». А вот символический удар по мячу наносил пилот «Уральских авиалиний», герой России Дамир Юсупов.

На матч пришли 24778 болельщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяева поля уверенно начали прессинговать с самого начала встречи, к 31 минуте усилиями Даниэла Мишкича «шмели» заработали угловой. Во время розыгрыша стандарта защита москвичей сработала уверенно, однако мяч отскочил к Ибраиму Сиссе, который нанес удар в касание слету из зоны подбора и пробил в дальний угол, голкипер «Спартака» оказался бессилен.

Хозяева поля прессинговали с самого начала встречи Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот начало второго тайма у екатеринбуржцев не задалось, они пропустили уже на 48 минуте, Кейта Бальде выбежал один на один с вратарем и буквально расстрелял Илью Помазуна.

К 67 минуте Виктор Гончаренко заменил Даниэла Мишкича на Фаниля Сунгатулина, который уже через четыре минуты вывел свою команду вперед: он получил мяч от Эрика Бикфалви и хлестко пробил в нижний угол.

Урал вырывается в финал Кубка в пути РПЛ, его соперник пока не определен, «шмелям» предстоит сыграть с победителем пары ЦСКА – «Крылья Советов».

"Шмелям" предстоит сыграть с победителем пары ЦСКА - "Крылья Советов" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее стало известно, что полузащитника футбольного клуба «Урал» Рая Влута приговорили к 2,5 годам лишения свободы из-за серьезной аварии, в которой погиб ребенок.

По данным издания De Telegraaf, 14 ноября 2021 года Влут, находившийся в машине со своим товарищем, попал в ДТП, в результате которого погиб четырехлетний мальчик. Футболист свою вину отрицал и заявлял, что за рулем был не он. При этом изначально прокуратура запрашивала для спортсмена 3,5 года тюрьмы.