Полузащитника клуба «Урал» Рая Влута приговорили к 2,5 годам лишения свободы

При этом изначально прокуратура запрашивала для спортсмена 3,5 года тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полузащитника футбольного клуба «Урал» Рая Влута приговорили к 2,5 годам лишения свободы из-за серьезной аварии, в которой погиб ребенок.

По данным издания De Telegraaf, 14 ноября 2021 года Влут, находившийся в машине со своим товарищем, попал в ДТП, в результате которого погиб четырхетний мальчик. Футболист свою вину отрицал и заявлял, что за рулем был не он. При этом изначально прокуратура запрашивала для спортсмена 3,5 года тюрьмы.

«Урал» подписал Влута в сентябре 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

После скандала полузащитник покинул родную страну и перешел из «Хераклеса» в «Астану». Влут подписал контракт с «Уралом» осенью 2022 года. На его счету было несколько голов, в том числе победный мяч в матче с «Торпедо» в рамках 19-го тура РПЛ.

В пресс-службе клуба «Урал» рассказывали, что следят за ситуацией с игроком.

- Следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению, - заявлял ранее президент клуба Григорий Иванов.