В клубе отказались комментировать ситуацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Нидерландов запросила три с половиной года тюрьмы для атакующего полузащитника «Урала» Рая Влута. 14 ноября 2021 года Влут, находившийся в машине со своим товарищем, попал в ДТП, в результате которого погиб 4-летний мальчик. Футболист свою вину отрицал и заявлял, что за рулем был не он.

По данным издания sportnieuws, следствие посчитало езду со скоростью 203 км/ч «осознанным выбором», и футболист «сделал все возможное, чтобы избежать наказания вскоре после аварии».

- Я собирался остаться в Амстердаме, но поехали в Роттердам. Я разбирался со своим круиз-контролем на руле, и именно тогда произошла авария, - приводит слова Влута издание.

Утверждается, что после ДТП спортсмена застали в состоянии опьянения с «налитыми кровью глазами».

Президент «Урала» Григорий Иванов отказался комментировать ситуацию.

- Пусть суд Нидерландов решает, мы это обсуждать не будем, - заявил в разговоре с «КП-Екатеринбург» Иванов.

После скандала полузащитник покинул родную страну и перешел из «Хераклеса» в «Астану». Влут подписал контракт с «Уралом» осенью 2022 года. На его счету три гола в восьми играх, в том числе победный мяч в матче с «Торпедо» в рамках 19 тура РПЛ.

Напомним, что «Урал» прервал серию 16 матчей без поражений, уступив на своем поле «Динамо» (0:1).