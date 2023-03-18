Урал упустил ничью на последних минутах в матче с московским «Динамо»

Единственный гол на свой счет записал Константин Тюкавин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб на домашней арене упустил ничью с одним из лидеров РПЛ московским «Динамо», встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный гол на свой счет записал Константин Тюкавин.

«Шмели» прервали свою серию без поражений, екатеринбуржцы не уступали соперникам в течение 16 матчей подряд с учетом игр в Кубке России.

В первом тайме уральцы чаще беспокоили голкипера москвичей и гораздо чаще пробивали по воротам, в опасных атаках отличились Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви, Даниэл Мишкич, однако результата это не принесло, счет не был открыт.

А вот во втором игровом отрезке динамовцы перетянули инициативу на себя, и теперь уже «шмелям» пришлось обороняться. Казалось, что екатеринбуржцы все-таки сумеют додержать нулевую ничью, но не вышло.

Под занавес игры Константин Тюкавин получил мяч от Ярослава Гладышева в районе одиннадцатиметровой отметки и пробил в дальний угол, где вратарь уже не смог ничего сделать.

Поражение не позволяет «шмелям» набрать очки, в активе подопечных Виктора Гончаренко так и осталось 25 баллов в 20 матчах, Екатеринбург идет на 10 месте в таблице.

В активе подопечных Виктора Гончаренко так и осталось 25 баллов в 20 матчах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее стало известно, что вратарь «Урала» Илья Помазун вошел в состав сборной России на товарищеские матчи в марте. Планируется, что главная команда страны сыграет с Ираном и Ираком в конце месяца.

- Вышел на тренировку, ребята поздравили, сказали, что в сборную вызвали. Я удивился, было приятно. Но мы готовимся к игре, завтра играть с «Динамо», поэтому все мысли только об этом, - рассказал сам Илья Помазун пресс-службе ФК «Урал».