«Урал» подписал полузащитника из Нидерландов, которого будут судить за аварию с погибшим ребенком

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Астана»

Футбольный клуб «Урал» решил усилиться после кошмарного начала сезона и подписал голландского полузащитника Рая Влута. Последним клубом игрока была казахстанская «Астана», куда он перешел в 2022 году.

- Рай Влут продолжит карьеру в российском клубе «Урал». Клуб из Екатеринбурга воспользовался опцией выкупа контракта нидерландского игрока. В составе столичного клуба Влут провел 19 матчей, где забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи, - отметили в пресс-службе ФК «Астана».

За годы своей карьеры 27-летний Рай Влут защищал цвета «ПСВ», швейцарского «Кьяссо», итальянского «Фрозиноне» и других. Однако прославился игрок в ноябре прошлого года, когда устроил смертельную аварию, в которой погиб ребенок.

Он, будучи за рулем, врезался в машину, в которой ехала семья с двумя детьми. Четырехлетний мальчик, несмотря на усилия врачей, погиб.

- Согласно полученным данным скорость машины Влута в момент аварии составляла 203 километра в час. Уровень алкоголя в крови футболиста превышал норму в два раза, - писало со ссылкой на клуб издание De Telegraaf.

Футбольный клуб «Урал» пообещал «КП-Екатеринбург» прокомментировать трансфер позднее. Напомним, за прошедшие восемь туров подопечные Виктора Гончаренко сыграли единственную ничью при семи поражениях.

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