Полузащитник «Урала» получил приглашение в сборную Азербайджана

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Полузащитник футбольного клуба «Урала» Остон Урунов, который накануне присоединился к стану «шмелей» получил приглашение сыграть за сборную Азербайджана. Национальная команда отправится на учебно-тренировочный сбор в Республику Корея в период с 19 по 28 сентября.

- В ходе данных сборов запланировано провести два товарищеских матча с Камеруном и Коста-Рикой, участниками ЧМ-2022. Встречи пройдут 23 и 27 сентября. Также отметим, что сборная Узбекистана примет участие в Кубке Азии летом 2023 года.Пожелаем нашему новичку удачи на международном уровне, - сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

Накануне футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС после неназначенного пенальти в гостевом матче против московского «Динамо». Хозяева поля одолели «шмелей» в упорной борьбе со счетом 2:1.