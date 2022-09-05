«Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию после неназначенного пенальти в матче против «Динамо»

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС после неназначенного пенальти в гостевом матче против московского «Динамо». Хозяева поля одолели «шмелей» в упорной борьбе со счетом 2:1.

- Спорный момент случился на 32-й минуте встречи при счете 0:0, когда в своей штрафной площади защитник бело-голубых Сазонов обнял Эмерсона, не дав тому пробить по мячу. Главный арбитр матча Виталий Мешков нарушения не усмотрел, - заявили в пресс-службе ФК «Урал».

Также в клубе добавили, что с судьей согласились видео-ассистенты (VAR). Решение будет вынесено на этой неделе. Напомним, сейчас подопечные Виктора Гончаренко находятся на последнем месте турнирной таблицы. В активе команды единственная ничья при семи поражениях.