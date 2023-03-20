В «Урале» следят за ситуацией с Влутом, которому грозит 3,5 года тюрьмы за пьяное ДТП

После скандала полузащитник покинул родную страну и перешел из «Хераклеса» в «Астану» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В футбольном клубе «Урал» прокомментировали информацию о том, что голландцу Раю Влуту грозит 3,5 года тюрьмы за пьяное ДТП, в котором погиб четырехлетний ребенок.

14 ноября 2021 года футболист, находившийся в машине со своим товарищем, попал в аварию, но свою вину отрицал и заявлял, что за рулем был не он.

- Следим за судебным разбирательством вокруг Рая Влута. Как и все, читаем публикации в СМИ. Давать комментарии на этот счет до решения суда считаю преждевременным. Рай сейчас находится в Голландии, ни от кого не скрывается. Ранее он говорил, что готов к любому судебному решению, - заявил президент клуба Григорий Иванов.

После скандала полузащитник покинул родную страну и перешел из «Хераклеса» в «Астану». Влут подписал контракт с «Уралом» осенью 2022 года. На его счету три гола в восьми играх, в том числе победный мяч в матче с «Торпедо» в рамках 19 тура РПЛ.