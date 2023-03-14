«Урал» на выезде вырвал ничью у «Спартака» в полуфинале Кубка России

С учетом игр РПЛ уральцы не проигрывают 15 матчей подряд. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футбольный клуб «Урал» на выезде вырвал ничью с московским «Спартаком», встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «красно-белых» отличился голландец Квинси Промес: на 21 минуте первого тайма Данил Пруцев отдал передачу на Томаша Тавареша, который с угла штрафной подал на дальнюю штангу, где Промес с лета отправил мяч в сетку.

«Шмели» атаковали ворота соперника не так активно, как хозяева поля, по-настоящему опасных моментов было очень мало. На помощь своей команде на 65 минуте вышел полузащитник Юрий Железнов, и это сработало. Уже на 67 минуте он сместился с фланга и пробил из-за пределов штрафной, мяч срикошетил от защитника и влетел в сетку.

С учетом игр РПЛ уральцы не проигрывают уже 15 матчей подряд! Ответный матч в Кубке России против «Спартака» состоится 5 апреля на «Екатеринбург Арене».

Ответная игра состоится 5 апреля на "Екатеринбург арене". Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Кстати, ранее два игрока футбольного клуба «Урал» попали в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте. Предположительно, что соперниками наших игроков станут Ирак и Иран.

В заявку вошел 26-летний вратарь «шмелей» Илья Помазун, а также 27-летний защитник Мингиян Бевеев. Всего же в списке тренерского штаба на мартовские сборы числится 41 футболист.