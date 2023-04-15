Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» на домашней арене уступил московскому ЦСКА. Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене», завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. Армейцы начали проверять голкипера «шмелей» на прочность с первых же минут, нанеся несколько опасны ударов. Уже к 13 минуте очередная атака москвичей завершилась голом: Бактиер Зайнутдинов сделал прекрасную передачу на линию вратарской, куда успел Антон Заболотный: нападающий выскочил из-за спин защитников и протолкнул мяч мимо Ильи Помазуна.

Уже к 13 минуте очередная атака москвичей завершилась голом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Быстро пропустив, хозяева попытались отыграться, они активно атаковали ворота соперника, но футболисты соперника умело оборонялись, к концу первого тайма счет не изменился.

Быстро пропустив, хозяева попытались отыграться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором игровом отрезке уже к 56 минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Урала», как оказалась Фаниль Сунгатулин сбил Бактиер Зайнутдинов в штрафной. Федор Чалов оказался точен, он хладнокровно пробил по центру и не оставил шансов Помазуну.

К 65 минуте «шмели» все же получили возможность сократить разрыв в счете Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 65 минуте «шмели» все же получили возможность сократить разрыв в счете, при розыгрыше углового Бегича свалили на газон, и судья указал на точку: Рай Влут свою команду не подвел, забив гол.

Следующую игру екатеринбуржцы проведут уже 19 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для подопечных Виктора Гончаренко это уже четвертое поражение кряду: ранее футболисты уступили «Динамо», «Зениту» и «Ахмату». В активе команды 25 очков в 23 проведенных матчах, это 10 место в турнирной таблице. Следующую игру екатеринбуржцы проведут уже 18 апреля, это будет финал кубка России в пути РПЛ, уральцам предстоит матч против того же ЦСКА.

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