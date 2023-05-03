«Урал» не смог обыграть ЦСКА во втором матче финала пути РПЛ в Кубке России

На этом «Урал» не завершает свою борьбу за кубок, он спускается в путь регионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» обидно уступил московскому ЦСКА в битве за суперфинал Кубка России. Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене» завершилась со счетом 1:2.

«Армейцы» с самого начала игры завладели инициативой, из-за чего «шмели» были вынуждены обороняться. Уже на девятой минуте Антон Заболотный отправил мяч в сетку уральцев, однако арбитр зафиксировал офсайд, это подтвердил и ВАР, из-за чего взятие ворот не засчитали.

На матч были распроданы все билеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в добавленное к первому тайму время «Урал» все же пропустил, Эмерсон в центре потерял мяч, после чего Виктор Мендес выполнил перевод на Хесуса Медину, и тот пробил из штрафной в створ ворот.

В начале второго игрового отрезка екатеринбуржцы получили шанс сравнять: Рай Влут, сбитый Игорем Дивеевым, заработал пенальти и сам же его реализовал, разведя мяч и Игоря Акинфеева по разным углам. Однако радость уральцев была недолгой. Уже через пять минут очередная ошибка в обороне привела к голу: заброс в штрафную на Федора Чалова сработал.

Встреча на «Екатеринбург арене» завершилась со счетом 1:2 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этом «Урал» не завершает свою борьбу за кубок, он спускается в путь регионов, где сыграет с победителем пары «Акрон» и «Краснодар»

Напомним, перед решающим матчем в споре за суперфинал Кубка России произошла милая история. Прямо на трибунах болельщик сделал предложение своей девушке.

Второй гол был забит после ошибки Эмерсона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодому человеку дали микрофон, с помощью которого он с легким волнением произнес заветные слова на глазах у нескольких тысяч зрителей.

- Душа моя, я люблю тебя больше жизни, и ты знаешь об этом, хочу, чтобы об этом узнала вся страна. Поэтому ответь мне на самый главный вопрос: ты согласна стать моей женой, - спросил у девушки парень и протянул ей коробочку с кольцом.

В составе «шмелей» отличился Рай Влут Фото: Алексей БУЛАТОВ

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