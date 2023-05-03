Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт3 мая 2023 15:58

«Урал» не смог обыграть ЦСКА во втором матче финала пути РПЛ в Кубке России

«Шмели» спускаются в путь регионов, где сыграют с победителем пары «Акрон» и «Краснодар»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
На этом «Урал» не завершает свою борьбу за кубок, он спускается в путь регионов

На этом «Урал» не завершает свою борьбу за кубок, он спускается в путь регионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» обидно уступил московскому ЦСКА в битве за суперфинал Кубка России. Встреча, проходившая на «Екатеринбург Арене» завершилась со счетом 1:2.

«Армейцы» с самого начала игры завладели инициативой, из-за чего «шмели» были вынуждены обороняться. Уже на девятой минуте Антон Заболотный отправил мяч в сетку уральцев, однако арбитр зафиксировал офсайд, это подтвердил и ВАР, из-за чего взятие ворот не засчитали.

На матч были распроданы все билеты

На матч были распроданы все билеты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в добавленное к первому тайму время «Урал» все же пропустил, Эмерсон в центре потерял мяч, после чего Виктор Мендес выполнил перевод на Хесуса Медину, и тот пробил из штрафной в створ ворот.

В начале второго игрового отрезка екатеринбуржцы получили шанс сравнять: Рай Влут, сбитый Игорем Дивеевым, заработал пенальти и сам же его реализовал, разведя мяч и Игоря Акинфеева по разным углам. Однако радость уральцев была недолгой. Уже через пять минут очередная ошибка в обороне привела к голу: заброс в штрафную на Федора Чалова сработал.

Встреча на «Екатеринбург арене» завершилась со счетом 1:2

Встреча на «Екатеринбург арене» завершилась со счетом 1:2

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этом «Урал» не завершает свою борьбу за кубок, он спускается в путь регионов, где сыграет с победителем пары «Акрон» и «Краснодар»

Напомним, перед решающим матчем в споре за суперфинал Кубка России произошла милая история. Прямо на трибунах болельщик сделал предложение своей девушке.

Второй гол был забит после ошибки Эмерсона

Второй гол был забит после ошибки Эмерсона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодому человеку дали микрофон, с помощью которого он с легким волнением произнес заветные слова на глазах у нескольких тысяч зрителей.

- Душа моя, я люблю тебя больше жизни, и ты знаешь об этом, хочу, чтобы об этом узнала вся страна. Поэтому ответь мне на самый главный вопрос: ты согласна стать моей женой, - спросил у девушки парень и протянул ей коробочку с кольцом.

В составе «шмелей» отличился Рай Влут

В составе «шмелей» отличился Рай Влут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Niletto взбодрил стадион перед матчем «Урала» и ЦСКА. Рэпер представил шоу в стиле «Звездных войн» на «Екатеринбург Арене» (Подробнее)

Спорт: ФУТБОЛ