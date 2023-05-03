«Ты выйдешь за меня?»: перед матчем «Урала» и ЦСКА фанат сделал предложение девушке

Вторая половинка фаната без раздумий ответила согласием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед решающим матчем в споре за суперфинал в Кубке России произошла милая история. Прямо на трибунах перед игрой между местным «Уралом» и московским ЦСКА болельщик сделал предложение своей девушке.

Молодому человеку дали микрофон, с помощью которого он с легким волнением произнес заветные слова на глазах у нескольких тысяч зрителей.

- Душа моя, я люблю тебя больше жизни, и ты знаешь об этом, хочу, чтобы об этом узнала вся страна. Поэтому ответь мне на самый главный вопрос: ты согласна стать моей женой, - спросил у девушки парень и протянул ей коробочку с кольцом.

Фото: скриншот видео

Вторая половинка фаната без раздумий ответила согласием под овации целого стадиона и крики ведущего, который призвал поздравить молодоженов.

Напомним, что «Урал» сражается за выход в суперфинал Кубка России. Первая встреча с армейцами в столице завершилась со счетом 1:1. Подопечные Виктора Гончаренко, пройдя в предыдущей стадии столичный «Спартак», не выглядели фаворитами в этой дуэли и долгое время находились в обороне, но смогли забить первыми, а позже удержать ничью.