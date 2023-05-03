«Оплати день рождения моего ребенка, и я тебе отдамся»: кринжовые истории уральцев после знакомств в Tinder

Уральцы приходили на свидание, но они шли не по плану. Фото: нейросеть Kandinsky

Одно из самых популярных в нашей стране приложениий для знакомств уходит из России. После 30 июня Tinder перестанет работать на территории РФ. У многих эта новость вызвала тоску и боль. Ведь многие любители интернет-знакомств успели привыкнуть к «свайпам» и понятному интерфейсу приложения.

По случаю ухода Tinder из России, «КП-Екатеринбург» спросила у уральцев о самых кринжовых случаях, которые случились с ними после знакомств на этой площадке.

ПОПРОСИЛ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ ЗА ПИВО

Вероника, 22 года

- Зацепил меня этот парень искрометным юмором. Общаться с ним было легко, никакого мачо из себя не строил. Единственное, он хвастался огромной зарплатой.

На свидание позвал сходить на стенд-ап, я оценила. Правда, на входе за мой билет он не заплатил, но я не придала этому значению.

В баре из-за очереди и путаницы кассир случайно пробила мое пиво ему в чек. Садимся за столик, выходит ведущий, гасят свет, в зале тишина, за исключением голоса со сцены. И тут шепотом над моим ухом: «переведи за пиво пожалуйста - на «Сбербанк». На память, кстати, он мне подарил одноразовую зажигалку. Щедро. Но больше мы не виделись.

Парень привел девушку на стенд-ап Фото: Иван МАКЕЕВ

В КРАСКАХ РАССКАЗЫВАЛА ПРО ВЕБКАМ

Виктор, 23 года

- Познакомились с девушкой на Tinder. По общению была очень милая, приличная, прямо скромница. Договорились встретиться в ресторане.

При встрече смутила ее внешность – девушка сильно отличалась от фотографий в Tinder. Там она выглядела намного стройнее. А еще во время разговора она много материлась, почти через слово. А потом во всех подробностях стала описывать, как зарабатывает с помощью вебкам. На нас оглядывались с соседних столиков, было очень неловко.

СОВРАЛ ПРО ВОЗРАСТ

Анастасия, 24 года

- Честно, мне стыдно до сих пор. Познакомилась с очень красивым парнем, на фото напоминал профессиональную модель из рекламы мужских духов. Выглядел года на 23-24.

Договорились встретиться сразу у меня дома, так как я не искала серьезных отношений. Меня интересовали свидания без обязательств.

Он приехал, все как на фото: высокий, статный, харизматичный. Мило болтали, смотрели кино, дело шло к сексу, но ничего не вышло… Он сильно волновался, а потом признался, что ему совсем недавно исполнилось 18 лет, и он девственник.

Свидания проходили после знакомства в приложении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕЕ БЫВШИЙ ВЫТАЩИЛ ИЗ МАШИНЫ И ПОБИЛ

Данил, 34 года

- Эта история была пару лет назад. Несколько недель мы общались с девушкой на Tinder. После нескольких свиданий сидим в машине и целуемся. Как вдруг неожиданно к машине подлетает ее бывший, оказалось, он следил за ней. Машина была не заперта. Этот чувак вытащил меня из машины и начал лупасить. Моя пассия выскочила из машины и стала орать на него, тогда он отвлекся. Они поскандалили, и мы все разошлись. Больше мы с ней не общались, но этот день мне запомнился на всю жизнь.

ПОПРОСИЛА ОПЛАТИТЬ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА

Иван, 28 лет

Познакомился с девушкой моих лет. Я знал, что у нее есть 7-летний сын.

Во время первой встречи, пока ехали в машине, она на меня чуть ли не набросилась. Но до секса у нас тогда не дошло. Хотя она намекнула, что в следующий раз все обязательно будет.

Через пару дней списались, и девушка заявила мне примерно следующее: «У моего сына будет День рождения. На его празднование нужно примерно 15 тысяч рублей. Если ты дашь мне эти деньги, то у нас все состоится».

Такого мне еще слышать не доводилось. Я был мягко говоря удивлен.

Общаться дальше я с ней не стал.

ПОЦЕЛОВАЛ В ПЕРВУЮ МИНУТУ

Ангелина, 23 года

- Вспомнилось, как на днях ходила на свидание, где меня поцеловали в первую же минуту встречи. Мы были знакомы меньше суток, почти не переписывались. Договорились о свидании вечером. Час-пик, еду на машине к месту встречи. Место для парковки я не нахожу, пишу парню о ситуации. Он вызвался помочь, прийти в машину и поискать вместе со мной. И вот он садиться, целует чуть ли не в губы! Меня это слишком удивило. Весь вечер, пока гуляли, пытался обнять за талию, снова поцеловать. А потом предложил встретиться еще раз. Попить с ним дома чай. В общем, странный тип.