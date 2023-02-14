«Вел себя как истеричка»: уральские красотки рассказали о худших свиданиях

Известные уральские красотки поделились исторями самых кринжовых свиданий. Фото: соцсети

Свидания всегда были и остаются для людей чем-то трепетным, волнительным и романтичным, но далеко не всегда они проходят так, как бы нам хотелось. Пока социальные сети в День Всех Влюбленных переполнены фотографиями с букетами роз и признаниями в любви, известные уральские красавицы рассказали «КП-Екатеринбург» о худших свиданиях, которые были в их жизни. Чемпионку мира и Европы Лесю Красномовец чуть не стошнило на колесе обозрения, сексолог Анастасия Ахмадишина оказалась посреди пруда с парнем-истеричкой, блогера Марию Вебер соблазнял деревенский хам, на модель Ксению Ждахину чуть не напала банда парней из-за ее ухажера.

Чемпионку мира и Европы Лесю Красномовец чуть не стошнило на колесе обозрения. Фото: соцсети

«ЧУТЬ НЕ СТОШНИЛО НА КОЛЕСЕ ОБОЗРЕНИЯ»

Леся Красномовец, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, бизнес-вумен:

- Мне было лет 16. Мы с мамой гуляли по парку, как вдруг к нам подошел очень милый парень и начал ко мне «подкатывать», причем разговорился он с моей мамой, а не со мной. В результате он пригласил меня прогуляться вдвоем, а мама настояла, чтобы я согласилась, мол, «он такой хороший, попробуй, дай ему шанс». Ну, я и согласилась. Мы погуляли, все было очень мило, потом он пригласил меня покататься на Колесе обозрения, а я по глупости согласилась, хотя жутко боюсь высоты.

Следующие три или пять минут катания, которые мне показались вечностью, я боролась с тошнотой. Там еще и колесо было железное, открытое, оно все скрипело. Я ехала, вцепившись в руль, а он мне пытался что-то говорить, на что я отвечала: «Помолчи лучше!». Еле как я дотерпела, когда мы остановимся, а потом сбежала от этого парня домой. Так быстро я не бегала никогда. Уже столько лет прошло, а я по сей день помню тот ужас, который я испытала в тот день.

Сексолог Анастасия Ахмадишина оказалась посреди пруда с парнем-истеричкой. Блогер Фото: соцсети

«ВЕЛ СЕБЯ КАК ИСТЕРИЧКА»

Анастасия Ахмадишина, сексолог:

- Это свидание можно назвать чем угодно, но только не свиданием. Парень, которого мы назовем Жора, позвал меня кататься на своей яхте. Преисполненный чувством собственного достоинства и гордости он сначала провел мне экскурсию, долго рассказывал, какого она класса, какое у нее водоизмещение и какая осадка. Но когда мы на этой яхте отплыли и оказались в полутора километрах от берега, она заглохла. Я сразу призналась, что жуть как боюсь плавать и у меня случаются панические атаки, когда я не чувствую дно под ногами.

Георгий побледнел до состояния цвета пенопласта, но я, не теряя оптимизма и борясь с паникой, ляпнула, что хуже то уже быть не может. У нас есть шампанское, клубника, немного еды, а через какое-то время знакомые нас смогут отбуксировать к берегу, ведь сотовая связь есть и радиосвязь работает. Но погода начала портиться, ветер и волны стали раскачивать яхту взад-вперед. Мен начало укачивать. Еще минут пять такой болтанки, и я начала прикармливать рыб тем, что съела на обед.

Но далеко не это было самым стремным. Пока мы ждали буксир, истинное лицо моего спутника начало проявляться. Георгий начал вести себя, как истеричка. Я была совершенно сбита с толку, не могла поверить, что мужчина, который, как я думала, был таким самоуверенным, теперь ведет себя как напуганная маленькая девочка. В конце концов на помощь пришел буксир, мы вернулись на берег, но воспоминания об этой необычной дате никогда не забудутся.

На на модель Ксению Ждахину чуть не напала банда парней из-за ее ухажера. Фото: соцсети

«ПОЗВАЛ НА ПОМОЩЬ СВОЮ МАМОЧКУ»

Ксения Ждахина, модель:

- Наше с Ромой (имя изменено по просьбе героини публикации, Прим. Ред.). свидание было этим летом в Москве. Я специально полетела туда на четыре дня. Слава богу, мне хватило мозгов остаться не у него, а в отеле. Уже в первый день он так сильно измотал мне нервы, что у меня было ощущение, будто я провела там год. Началось все максимально мило. В первый день мы пошли в планетарий, там очень хорошо провели время. На вечер у нас тоже были планы, но он неожиданно заявил мне, что договорился с другом поиграть в баскетбол, хотя это можно сделать в любой другой день, когда я уеду.

Я допоздна ждала его, специально не ложилась спать. И где-то в 12 ночи он мне пишет: «Ксюша, я не догу зайти домой». Я подумала, что они с другом решили тусить всю ночь, но оказалось, что его у дома караулила толпа каких-то крепких парней. Позже выяснилось, что их нанял папа какого-то мальчика, которому Рома платно помогал сдавать экзамен, но из-за того, что парень экзамен завалил, кавказцы пришли чтобы требовать деньги обратно. Сам Рома с ними разговаривать испугался, так что к нему ночью с другого конца Москвы приехала мама, чтобы с ними разобраться. Естественно после этого мы больше не встречались, и я поняла, что нам явно не по пути.

Блогера Машу Вебер соблазнял деревенский хам. Фото: соцсети

«ХАМИЛ ВЕСЬ ВЕЧЕР, А ПОТОМ ПОЗВАЛ К СЕБЕ»

Мария Вебер, блогер и модель:

- Года четыре назад сидела на «Тиндере». Познакомились с парнем. Он был из другого города. Он так вежливо общался со мной в переписке, сказал, что специально приедет, чтобы встретиться, позвал в дорогой ресторан. А у меня сразу почему-то предчувствие было, что мне не надо с ним в шикарный ресторан идти, но подумала, раз он такой приличный и по фотографиям и по общению, схожу.

В день «Х» мы встретились в ресторане. Он пришел, одетый максимально по-деревенски, в каком-то полутулупе, мокасинах и спортивных штанах. Пока мы сидели, он вел себя просто отвратительно, хамил официантке, чуть ли не в духе: «Ей, милочка, а ну-ка подойди сюда!». Мне хотелось как можно скорее сбежать оттуда, что я собственно и сделала, сказав, что у меня появились срочные дела. А после нашей встречи он мне написал: «Мне все так понравилось, когда ты уже приедешь ко мне». Конечно, после этого я его заблокировала.

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