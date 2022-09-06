Как оказалось, женщина переписывалась с девушками в «Тиндере» от имени сына. Фото: предоставлено Анастасией Ахмадишиной

Сексолог из Екатеринбурга Анастасия Ахмадишина в ужасе сбежала со свидания с незнакомцем. С 40-летним Вадимом девушка познакомилась в «Тиндере». И теперь на встречи с малознакомыми мужчинами не ходит.

- «Написал симпатичный мальчик. Общался вполне культурно, спокойно и так далее. Пообщавшись несколько дней, он пригласил встретиться в кафе и поговорить о спектакле премьера, которого состоялась не так давно.

И вот пришла я в кафе. Пишу ему. Он отвечает, что они немного задерживаются. Думаю, что царственная особа, если он к себе на Вы. Написала, что сижу за столом у окна. И вот на горизонте появляется они. Они ****. Мужик лет 40 под ручку с дамой далеко бальзаковского возраста.

Он видит меня, радостно улыбнулся, помахал рукой и направился ко мне. За ним семенит эта дама.

Он подошёл ко мне. Сказал: Привет. Я с ***** в глазах ответила «Привет». И полным удивления на лице и застывшей позе ,хотела было спросить ,а что это за ангел хранитель с авоськой в руках стоит у тебя за спиной. Но, он меня опередил и сказал «Знакомься - это моя мама». Сказать, что я была в [шоке] ничего не сказать. И они ...эти две царственные особы, с абсолютным обыкновением и я бы даже сказала, по-свойски, скинули куртки и уселись напротив меня. На мой вопрос. А зачем тут мама. Он мне ответил, что я переписывалась с ней.

Анастасия считает, что мужчина пришел на свидание с матерью из-за неуверенности в себе. Фото: предоставлено Анастасией Ахмадишиной

В этот момент я услышала грохот. По ходу это рухнула моя челюсть. Степень моего [стресса] была максимальна ,когда мама достала из сумки желтый ежедневник и ручку. И [выдала] фразу: «Настенька, а что тебе понравилось в нашем Вадике?». Ничего. Как-то в спешке буркнула я и по-английски встала и ушла», - рассказывает екатеринбурженка.

По словам Анастасии, необычная встреча произошла около года назад. Для нее это было не самым худшим свиданием в жизни, но самым запоминающимся.

- Неуверенный в себе мужчина. Сейчас же очень много маменькиных сынков развелось. Мамам хочется внуков, вот и стараются обустроить личную жизнь своим сыновьям. Подтирают сопли мужикам, которым давно за 30. Есть такие же случаи с отцами, которые пытаются «помочь» дочкам, - пояснила в разговоре с «КП-Екатеринбург» Анастасия Ахмадишина.

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