Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 мая 2023 12:00

В Екатеринбурге 3-летний мальчик несколько часов провел в закрытой машине, пока его мать предавалась утехам

Ребенка нашли полицейские
Евгений СТОЯНОВ
Евгений СТОЯНОВ
Мальчик несколько часов провел на парковке торгового центра

Мальчик несколько часов провел на парковке торгового центра

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошел шокирующий случай. 3-летний ребенок несколько часов просидел на парковке у торгового центра в закрытой машине. Мама малыша в этот момент предавалась веселью.

Как стало известно «Комсомолке», все произошло 16 апреля. В полицию обратился обеспокоенный житель Ботаники. Он рассказал, что у него пропал 3-летний сын.

- Мужчина пояснил, что в этот день его супруга взяла автомобиль Lada Kalina и в сопровождении их 3-летнего сына поехала за покупками. Женщина уехала из дома около 18 часов, а домой вернулась ближе к девяти вечера – без машины и ребенка. При этом 40-летняя женщина находилась в изрядном подпитии, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Объяснить, где находится ребенок и автомобиль, горе-мать не смогла. После этого отец ребенка сразу обратился в полицию.

Вот как данное ЧП прокомментировал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

- Представители МВД, воспользовавшись возможностями системы «Паутина», установили, что последний раз «Лада» вишневого цвета фиксировалась в районе перекрестка улиц Военная и Патриса Лумумбы недалеко от парковки местного ТЦ. Выдвинувшись туда, полицейские организовали патрулирование улиц. Около 23:40 стражи правопорядка обнаружили автомобиль на улице Шварца, - рассказал полковник Горелых.

К счастью, с мальчиком все было в порядке. Он несколько часов провел в детском кресле.

- Сколько времени ему пришлось плакать и звать маму, история умалчивает. Не трудно предположить, какими печальными последствиями могла закончиться эта ситуация. В отношении горе-матери полиция составила административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка. Материалы по данному факту из ОВД направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки женщины на профилактический учет, - отметил Валерий Горелых. По данным «КП», легковушку обнаружили на парковке торгового центра Ботаника Молл. К слову, в тот день в дневные часы в Екатеринбурге температура воздуха составляла в среднем 6°C, а ближе к полуночи и вовсе опустилась до +2 градусов Цельсия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Их все еще ждут дома: 7 детей, которые бесследно исчезли в Свердловской области

Истории детей, числящихся без вести пропавшими на Урале (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП