В Екатеринбурге 3-летний мальчик несколько часов провел в закрытой машине, пока его мать предавалась утехам

Мальчик несколько часов провел на парковке торгового центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге произошел шокирующий случай. 3-летний ребенок несколько часов просидел на парковке у торгового центра в закрытой машине. Мама малыша в этот момент предавалась веселью.

Как стало известно «Комсомолке», все произошло 16 апреля. В полицию обратился обеспокоенный житель Ботаники. Он рассказал, что у него пропал 3-летний сын.

- Мужчина пояснил, что в этот день его супруга взяла автомобиль Lada Kalina и в сопровождении их 3-летнего сына поехала за покупками. Женщина уехала из дома около 18 часов, а домой вернулась ближе к девяти вечера – без машины и ребенка. При этом 40-летняя женщина находилась в изрядном подпитии, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Объяснить, где находится ребенок и автомобиль, горе-мать не смогла. После этого отец ребенка сразу обратился в полицию.

Вот как данное ЧП прокомментировал руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

- Представители МВД, воспользовавшись возможностями системы «Паутина», установили, что последний раз «Лада» вишневого цвета фиксировалась в районе перекрестка улиц Военная и Патриса Лумумбы недалеко от парковки местного ТЦ. Выдвинувшись туда, полицейские организовали патрулирование улиц. Около 23:40 стражи правопорядка обнаружили автомобиль на улице Шварца, - рассказал полковник Горелых.

К счастью, с мальчиком все было в порядке. Он несколько часов провел в детском кресле.

- Сколько времени ему пришлось плакать и звать маму, история умалчивает. Не трудно предположить, какими печальными последствиями могла закончиться эта ситуация. В отношении горе-матери полиция составила административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка. Материалы по данному факту из ОВД направлены в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для постановки женщины на профилактический учет, - отметил Валерий Горелых. По данным «КП», легковушку обнаружили на парковке торгового центра Ботаника Молл. К слову, в тот день в дневные часы в Екатеринбурге температура воздуха составляла в среднем 6°C, а ближе к полуночи и вовсе опустилась до +2 градусов Цельсия.

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