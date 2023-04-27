Евгений Ройзман* намерен выплатить всю сумму за себя и соответчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман* намерен сам выплатить всю сумму, назначенную ему судом для оплаты работы полиции на несанкционированном митинге в городе 31 января 2021 года. Речь идет о 565 тысячах рублей. Но сначала защита политика намерена подать апелляцию.

- 27 апреля утром состоялось рассмотрение в Свердловском областном суде наших жалоб. Жалобы оставили без удовлетворения. Решение Октябрьского районного суда вступило в законную силу. Мы в дальнейшем, конечно, будем обжаловать это решение через суд кассационной инстанции, - рассказывает «КП-Екатеринбург» адвокат Евгения Ройзмана* Владислав Идамжапов. – Евгений Вадимович выразил намерение денежные средства, которые были взысканы с пятерых соответчиков солидарно, выплатить самостоятельно.

Но сначала адвокат политика Владислав Идамжапов подаст кассацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам адвоката, политик предполагает, что оставшиеся соответчики, возможно, не смогут себе позволить выпалить штрафы в значительном объеме.

Иск свердловской полиции к Евгению Ройзману* Октябрьский районный суд рассмотрел 18 ноября 2022 года. Стражи порядка потребовали с политика больше полумиллиона рублей за сверхурочную работу на митинге.

- Также была задействована служебная техника, - говорится в иске.

31 января в незаконных митингах приняли участие почти 2,5 тысячи человек, работа 1 527 стражей порядка оценена в 499 тысяч рублей, еще 66 тысяч была потрачена на топливо для техники.

Евгений Ройзман* должен оплатить работу полиции на митинге Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Деньги бы остались в бюджете, если бы не противоправные действия в виде организации несанкционированного митинга, - заявил в суде представитель свердловского областного полицейского главка.

* признан иностранным агентом на территории РФ

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