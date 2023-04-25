В Екатеринбурге начали судить бизнесмена, который похитил и сутки истязал беременную жену

Мужчина своей вины не признает и уверяет, что между ним и Александрой просто произошел семейный конфликт. Фото: Алексей Булатов "КП", Александра Полынова

В Екатеринбурге начался суд по резонансной криминальной истории, которая произошла еще летом 2021-го года. 22 июля Александра П. выходила из фитнесс-центра, где она работала мастером по маникюру. В этот момент, по версии следствия, ее подкараулил муж. Александра рассказывала, что после этого Дмитрий Трапезников усадил ее в Toyota Camry и увез в коттеджный поселок «Георгиевские дачи». Там он сутки избивал красавицу, не оставив на ее лице живого места. Оказалось, что причиной агрессии стало то, что женщина решила подать на развод.

После того, как Александра перестала выходить на связь, ее сестра Марина обратилась в полицию. Она рассказала силовикам, где может находиться похищенная. Ведь в адрес Александры поступали угрозы, а однажды Дмитрий Трапезников разбил ее машину.

- К дому приехали три опера, стали стучать в двери. Трапезников приказал Александре надеть солнечные очки, выглянуть в окно и сказать, что все в порядке. Сначала она так и сделала, но затем сняла очки и попросила полицейских о помощи, - рассказывал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Конышев, который в прошлом представлял интересы Александры.

Позже в разговоре с корреспондентом «Комсомолки», Александра П. призналась, что в этот момент была беременна. Но на фоне стресса и избиений у нее случился выкидыш.

На Дмитрия Трапезникова завели уголовное дело о похищении. Первоначально на время следствия его отправили в СИЗО, однако позже адвокатам удалось добиться его освобождения. Как рассказала «КП-Екатеринбург» Александра П., сейчас ее экс-супруг находится под подпиской о невыезде.

Расследование длилось довольно долго. Суд начался лишь весной 2023 года.

25 апреля состоялось второе заседание суда. Согласно данным картотеки Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, Дмитрия Трапезникова судят по второй части статьи 126 УК (Похищение человека, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия). В пиковом случае Дмитрию может грозить до 12 лет колонии.

В разговоре с «КП» Александра П. рассказала, что Дмитрий не пытался каким-либо образом с ней договориться. Хотя в ходе суда пытался общаться.

- Мне неприятно находиться с ним рядом. Он пытается со мной общаться, но я не поддерживаю это общение.

На вопрос о том, какого бы она хотела наказания для бывшего супруга, Александра ответила так:

- На усмотрение суда. Как суд решит. Пусть отвечает за свои поступки по закону.

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