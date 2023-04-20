Еще один университет Екатеринбурга присоединился к федеральному проекту «Za самбо»

Форму для занятий студентам помог приобрести член общественного совета «Zа самбо» Александр Засыпкин. Фото: Технический университет УГМК

Заниматься самообороной без оружия во Дворце самбо и единоборств в Верхней Пышме начали 27 студентов ВУЗов из Свердловской, Оренбургской, Кемеровской областей, Республики Башкортостан, Карачаево-Черкесии и Алтайского края. Уже после первого занятия освоить навыки самбо захотели еще 10 студентов. Если первоначально в секцию записывались только юноши, то среди новобранцев – преимущественно девушки.

- Мы сделали еще один шаг в рамках реализации одного из ключевых направлений партийных проектов «Za самбо» - «Самбо в ВУЗы». Открытие секции для студентов Технического университета УГМК – это совместная работа общественного совета «Za самбо» с руководством ВУЗа и Федерацией самбо Свердловской области, – рассказал координатор федерального партийного проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.

площадку для секции предоставил директор СШ Единоборств Тимур Галлямов. Фото: Технический университет УГМК

Форму для занятий студентам помог приобрести член общественного совета «Zа самбо» Александр Засыпкин, площадку для секции предоставил директор СШ Единоборств Тимур Галлямов.

- Благодаря проекту «Za самбо» мы получили возможность расширить сферу физического воспитания студентов, теперь они занимаются не только во Дворце спорта УГМК, но и во Дворце самбо и единоборств, в удобное для ребят вечернее время. Через месяц Технический университет УГМК войдет в «Студенческую лигу самбо», это позволит нам расширить присутствие студентов на спортивных соревнованиях различного уровня, – отметил директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.

Техуниверситет УГМК стал четвертым университетом Свердловской области, который присоединился к проекту «Самбо в ВУЗы». Фото: Технический университет УГМК

Тренером у ребят стал студент третьего курса Техуниверситета УГМК Никита Осипов. За его плечами 9 лет занятий самбо. Он воспитанник Дома спорта г. Горняка (Алтайский край) и СШОР «Лидер» (г. Верхняя Пышма), имеет первый юношеский разряд.

Техуниверситет УГМК стал четвертым университетом Свердловской области, который присоединился к проекту «Самбо в ВУЗы». В настоящий момент еще несколько университетов региона готовятся стать частью федерального проекта «Zа самбо».