«Расплакалась от счастья»: в Каменске-Уральском отец вернулся с СВО и пришел к дочери в школу с цветами

Мужчина вернулся из зоны СВО и первым делом пришел к дочке в школу. Фото: кадр из видео

- Папочка, папа! - Полина сидит на скамейке на обычной школьной перемене и вдруг замечает, как мужчина в форме проходит по коридору с букетом цветов.

Житель Каменска-Уральского высматривает в толпе учеников пятого класса свою дочку. Девочка стремительно подбегает к отцу, а он подхватывает ее на руки и крепко прижимает к себе. Это их первая встреча, после того, как мужчина вернулся с СВО. Трогательные кадры, снятые на видео 18 апреля опубликовали в группе «ВКонтакте» Центра образования «Аксиома».

Ученица пятого класса увидела папу и тут же ринулась к нему в объятия. Фото: кадр из видео

Директор учебного заведения Мария Орлова пояснила «КП-Екатеринбург», что мобилизованный отец вернулся домой в отпуск и первым делом пришел в школу к дочери.

- Родители подошли на вахту во время перемены и сказали, что хотят сделать дочке сюрприз. Мы посмотрели по расписанию, к какому кабинету им нужно подойти и проводили. Мама Полины сама снимала на камеру, а потом отправила нам видео. Полина расплакалась от счастья. Нас всех это, на самом деле, очень тронуло. Хочется пожелать, каждый папа, брат, муж и отец вернутся к своим семьям! - рассказала Мария Орлова.

*Имя девочки изменено по просьбе героев публикации

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