В Нижнем Тагиле восьмиклассник шьет тактические носилки для раненых бойцов

14-летний Тимофей собрал как минимум сотню носилок. Фото: предоставила Ольга Тимакова

Прежде, чем приступить к творческой работе, 14-летний Тимофей Криницын берет обычные тканевые стропы. После чего нагревает нож и отмеряет нужную длину. Раскаленным лезвием мальчик режет стропу и прижигает ее конец, для надежности. Именно она станет материалом для тактических носилок, которые потом передадут бойцам в зону СВО. Ускорить процесс рвутся и младшие сестры, а также трехлетний брат мальчика.

О том, почему Тимофей стал собирать носилки и с какими сложностями сталкивается ребенок «КП-Екатеринбург» рассказала его мама Ольга Тимакова.

ЗВАЛ ОДНОКЛАССНИКОВ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Многодетная семья Ольги Тимаковой живет в Нижнем Тагиле. Женщина сама руководит нижнетагильским отделением волонтеров «Золотые руки ангела», где создают тактические носилки. Своим примером мама вдохновила и детей. Прошлым летом Тимофей сказал, что возьмется за это трудоемкое дело. Мальчик сел за обычную машинку и начал сшивать стропы.

- Собрать носилки можно за 15 минут. А вот на их пошив уходят часы. Главное – желание и свободные руки. Создать такие носилки может хоть пятилетний ребенок, хоть пожилой человек, - говорит Ольга. – Сборку Тимофей делает дома, в свободное от школы и тренировок время. Это целый процесс объединения всей семьи, к тому же – всегда есть чем занять детей. Младшим нравится скреплять стропы разноцветными прищепками, а Тимофей руководит, обжигает их, раскладывает, а затем сшивает по схеме.

Сборка таких носилок занимает около 15 минут, а их пошив - несколько часов. Фото: предоставила Ольга Тимакова

Как и в любой работе, дело не проходит без трудностей.

- На ручной машинке с маховым колесом была проблема, что она зажевывала стропу. Случалось, что Тимофей не мог ее прошить. Так, процесс ему уже не приносил такое удовольствие, как прежде. Да и сама работа замедлялась. Теперь, у нас несколько машинок, которые позволяют облегчить процесс Тимофею. Сколько точно ему удалось их собрать, мы не подсчитывали. Думаем, что в создании, как минимум сотни он принял личное участие. Одноклассники пока не спешат к нам присоединяться. У некоторых желание есть, но сопровождения взрослых нет, - продолжает Ольга Тимакова.

Первые носилки школьник собрал летом 2022 года. Фото: скриншот видео

В каникулы Тимофей приходил в объединение волонтеров и помогал взрослым. Ольга не остается в стороне и преподает мастер-классы школьникам, а иногда даже детсадовцам. Отклик, как уверяет женщина, со стороны учителей и родителей положительный. По словам координатора, вся Свердловская область отправила бойцам уже как минимум 2300 тактических носилок из строп.

МАМА КОНТРОЛИРУЕТ ПРОЦЕСС

Пошив носилок - труд кропотливый.

- Бывало, что я смотрю и вижу, что надо еще раз-другой прошить стропы. Дошиваю и устраняю недочеты, если они есть. Сейчас у нас уже это дело поставлено на поток, процесс налаживается, - говорит мама школьника. - Все готовые к отправке носилки еще раз проверяю. На них ставим наш геотег – Нижний Тагил. Если наши носилки спасут хоть одного, а то и нескольких бойцов – мы будем счастливы. Тем более, что эти носилки не одноразовые, а значит есть шанс, что они помогут десяткам бойцов.

Тимофей сам режет и обжигает стропы. Фото: предоставила Ольга Тимакова

Ольга признается, что в движение волонтеров вступила, чтобы в первую очередь принести пользу. А еще, она рассказала, что ее родной брат погиб в Чеченской Республике. Поэтому, такой процесс создания гуманитарной помощи для нее еще своеобразная психологическая терапия.

- Главное передавать свои знания и опыт другим, - говорит Ольга. – Важно помочь нашим выстоять. Нас много. Победа в единстве!

Накануне бойцы подарили школьнику из Березовского планшет. Девятилетний Сережа Иванов отдал свои карманные деньги на посылки бойцам. Мальчик сам собирал продукты и медикаменты, которые передавал мобилизованным.

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