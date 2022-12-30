Почти две недели назад, 19 декабря, школьников Свердловской области начали отправлять на дистанционное обучение. Причиной тому была растущая заболеваемость ОРВИ и гриппом. Сегодня, 30 декабря, в региональном Управлении Роспотребнадзора рассказали, помогла ли эта мера.

- Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом пройден две недели назад. Уже на прошлой неделе мы наблюдали снижение заболеваемости на 7,4%, - рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. - В то же время уровень заболеваемости остается высоким. На прошлой неделе зарегистрировано чуть больше 69 тысяч случаев ОРВИ и гриппа.

Это в 2,5 раза выше среднего многолетнего уровня. Тем не менее вопрос о продлении дистанта для школьников пока не рассматривается.

- В настоящее время мы уже видим снижение заболеваемости, - отмечает Анжелика Пономарева. – Оказали действие те меры, которые в конце года были приняты по разобщению детей, по переводу на дистант детей из четырех муниципалитетов. Также подействовала последняя неделя года, когда многие школы по решению руководителей ушли на досрочные каникулы. Надеемся, после новогодних каникул мы будем продолжать обучение в обычном режиме.

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