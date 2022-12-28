Сухарики и газировка: семья мобилизованного уральца получила странные подарки от администрации

Среди предметов была бытовая химия, сухарики и лимонады. Фото: скриншот видео «Инцидент Нижний Тагил»

В селе Покровское семьям мобилизованных уральцев вручили в подарок пакеты, в которых была бытовая химия, сухарики и газировка. О столь щедрых презентах женщина рассказала своим близким. Однако видео попало в соцсеть «ВКонтакте» в паблик «Инцидент Нижний Тагил» и стало достоянием общественности. Подписчики разделились на два лагеря: одни пожалели детей мобилизованных, а вторые раскритиковали недовольную женщину.

- Распаковка чек! Нам всем подарили, смотрите средство для чистки унитаза, - демонстрирует автор подарок на видео. – Газировку, сухарики… и вот такую упаковку салфеток. Я не знаю, правда, что с ними делать. И пригласительный билет, вот наша фамилия – Моисеев Егор.

Также семье вручили приглашение на елку. Фото: скриншот видео «Инцидент Нижний Тагил»

В Покровской администрации «КП-Екатерининбург» рассказали, что это были не подарки от администрации, а гуманитарная помощь. Ее администрация передала от местного благотворительного фонда, с которым сотрудники тесно сотрудничают.

- Это благотворительный фонд оказал помощь не детям, а именно женам мобилизованных. Причем, когда я передавала эти пакеты, то всем объяснила, что это именно от фонда, а никак не от администрации. Детям вручили, как обычно, сладкие подарки в коробочках и пригласительные на представление в наш Центр культуры. Также мы возили детей мобилизованных на ЭкспоЕлку в Екатеринбурге, - рассказала «КП-Екатеринбург» глава Покровской администрации Марина Сельская.

При этом, по словам главы, видео, снятое автором, было размещено в соцсетях без ее согласия. Также Марина Сельская уточняет, что женщина не имеет каких-то претензий к администрации города.

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