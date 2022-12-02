Анастасия убеждена, что результаты конкурса уже были известны заранее. Фото: предоставила Анастасия Веснина

Каждая девушка мечтает о том, чтобы надеть диадему, хоть и металлическую после конкурса красоты. Однако, иногда заветная мечта сталкивается с суровой реальностью… И вам в качестве презента в довесок к сертификатам, платьям, сувенирным платкам еще выдают полезные в хозяйстве, но не на подиуме презенты. А именно - мусорные пакеты и бахилы.

Именно с такой неожиданностью столкнулись призеры конкурса «Миссис Каменск-Уральский». Однако, участниц конкурса еще больше возмутили результаты парада талантов. О том, с какими трудностями столкнулись девушки «КП-Екатеринбург» рассказала «Миссис вдохновение» Анастасия Веснина.

ПОТРАТИЛА 24 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

Сам конкурс «Миссис Каменск-Уральский» проходил с 8 октября до 27 ноября. Участие в нем приняли 12 мамочек-красавиц из уральского города. Они соревновались в своих талантах и мастерстве. А попутно, для них проводили мастер-классы, психологические тренинги и так далее. Как рассказала мама восьмимесячной дочки Анастасия Веснина, конкурс, за участие в котором она отдала 10 тысяч рублей, и его организация не оставила ее равнодушной.

- На конкурсе мне хотелось просто поделиться счастьем материнства. Дать моим родителям повод для гордости. Для меня было ценно видеть их горящие глаза. Для своей семьи я купила билеты. Также я приобрела одежду. Вместе с взносом я потратила 24 тысячи рублей. Но отношение организаторов меня огорчило. Например, когда они нам сказали, что будет спа-день, то я поинтересовалась: «Какие будут процедуры?». Ответа я не дождалась, - рассказала Анастасия Веснина.

Девушкам арендовали сауну для фотосессии. Фото: предоставила Анастасия Веснина

В запланированный спа-день мамочек ждал сюрприз. Как рассказала Анастасия, удовольствие это очень сомнительное.

- Попариться нам не дали, устроили фотосессию, а потом просто выгнали. Сауна даже не была теплой, - вспоминает Анастасия.

Также у девушки вызвала разочарование консультация астролога, которую по ее словам переносили несколько раз, а самого астролога девочки ждали больше 40 минут. Никакой пользы эта встреча участницам конкурса не принесла.

Но самое неприятное, по словам молодой, мамы – результаты конкурса.

- Изначально в конкурсе принимали участие 13 мам, три во время прохождения отказались от участия. Затем в проект взяли еще двух девушек, которые пропускали занятия, но в итоге победили. Остальным показалось, что это неспроста, - вздыхает Анастасия.

Победительнице подарили украшения. Фото: предоставила Анастасия Веснина

На условиях анонимности о конкурсе высказалась и другая участница.

- Одна из участниц однажды поведала нам, что все места распределили заранее, - говорит Евгения (имя изменено – прим.ред).

ПОДАРКИ ВОЗМУТИЛИ МУЖА

Победительницей конкурса стала Анна Савельева, ей присудили звание «Миссис Вдохновение». Ей, как рассказала Анастасия, вручили серебряную позолоченную подвеску с фианитами и серьги. Примерная стоимость таких украшений – около 3500 рублей. Как рассказала Анастасия, свои сертификаты она вернула организаторам.

- Подарки возмутили моего мужа. Ко всему прочему нам вручили полиэтиленовые пакеты и бахилы. Эти подарки нам дали от спонсоров конкурса. Считаю, что могли бы просто цветы подарить. Нам, как призерам, также подарили платье по индивидуальным меркам, платок. Еще были какие то скидочные купоны. Зачем мне расширять им базу клиентов и доплачивать спонсорам конкурса? – задается вопросом девушка. - На мой взгляд, организаторы сэкономили на всем.

Организаторы уверяют, что вложили в каждую не меньше 30 тысяч рублей. Фото: скриншот

Также Анастасия рассказала, что образ от стилиста, который ей сделали за два часа до финала, ей пришлось переделывать. За свой счет.

РЕШИЛА ХАЙПАНУТЬ?

Главный организатор конкурса Алена Осокина сейчас находится на отдыхе в Индии. Она рассказала, что у девушки на протяжении конкурса были плохие взаимоотношения с одной из участниц.

- Две участницы между собой выясняли отношения. Наш опытный психолог не могла их унять. Ну, ей 22 года, она молоденькая еще. Все это смахивает на детский сад. Девочка просто хотела привлечь к себе внимание и «засветиться». Мусорные мешки им, как призерам, вручили от давних наших партнеров, которые на нашем рынке больше 10 лет. Девушкам-победительницам достались подарки посолиднее, это факт. Мы всем участницам вручаем ленты, дипломы. Сертификаты на услуги. Почему-то другие девочки «кайфанули» от участия, - рассказала Алена Осокина.

По словам организаторов, девушка им во время подготовки говорила, что хочет «хайпануть».

- В жюри сидят люди из администрации города, министерств. Если им навяжу свое мнение, то они просто отвернутся. С девочками на конкурсе я строга. Я для себя сделала выводы, что человек пришел в проект просто распиарить себя, - заключает Алена.