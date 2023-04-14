Муж в психбольнице, внуков отдали бабушке: что происходит в семье убитой матери пятерых детей

В убийстве многодетной матери Любови Белюшиной обвиняют экс-супруга Александра Белюшина. Фото: соцсети

Мать пятерых детей 36-летнюю Любовь Белюшину жестоко убили и бросили в лесу еще в декабре 2022 года под Алапаевском. Спустя 18 дней после ее пропажи бывший муж и отец четверых ее детей Александр Белюшин признался, что из ревности задушил экс-супругу. Мужчину арестовали, а трех дочерей и сына забрали органы опеки. В течение нескольких месяцев мать Александра добивалась того, чтобы забрать внуков. «КП-Екатеринбург» раскрывает новые подробности громкого дела.

«ЗАДУШИЛ ИЗ РЕВНОСТИ»

Любовь и Александр Белюшины жили в своем доме в селе Коптелово под Алапаевском. Они в браке 15 лет и воспитывали пятерых детей – четверых общих и старшего сына Любови от первого брака.

Осенью 2022 года Александр, приревновав Любовь, ударил ее так, что она упала с лестницы и попала в больницу. После этого женщина подала на развод, однако супруги продолжили жить под одной крышей.

У Любови и Александра четверо общих несовершеннолетних детей. Фото: соцсети

А 22 декабря Александр пришел в полицию и сообщил, что его жена пропала. Мужчина отрицал свою причастность к ее исчезновению и даже успешно прошел полиграф, но 11 января во время повторного допроса на детекторе лжи признался в убийстве бывшей супруги. Как оказалось, в день трагедии 36-летняя многодетная мать попросила Александра отвезти ее к отцу в Реж – она собиралась присмотреть там квартиру, чтобы переехать вместе с детьми.

- По дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений. Тело потерпевшей он отвез до моста через реку Реж и спрятал в ельнике, засыпав снегом, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«ПРОВЕРЯТ НА ВМЕНЯЕМОСТЬ»

11 января Александра Белюшина заключили под стражу, а четверых несовершеннолетних детей забрали органы опеки. 12 декабря Алапаевский суд на два месяца отправил Белюшина в СИЗО, а 7 марта ему продлили срок ареста.

Как сообщила «КП-Екатеринбург» сестра обвиняемого в убийстве Александра Белюшина, 17 марта мужчину на 28 дней отправили в психиатрическую клинику в Екатеринбурге, чтобы проверить на вменяемость.

Любовь и Александр прожили в браке 15 лет. Фото: соцсети

- Медицинскую экспертизу во время заседания по продлению срока ареста запросил следователь. Наш адвокат объяснила, что за неделю до суда Сашу возили на психиатрическую экспертизу в Екатеринбург, но он не пошел на контакт со специалистами, сел к ним спиной и не общался, видимо, поэтому его решили обследовать. Из больницы Саша написал нам два письма, в которых говорил, что очень скучает, и сообщил, что 17 апреля его должны перевести обратно в СИЗО, - рассказывает сестра мужчины Мария Обухова.

По словам сестры обвиняемого, медицинская экспертиза будет готова 29 апреля.

«РЕШИЛАСЬ СУДЬБА ДЕТЕЙ»

Дети Белюшиных четыре месяца находились в Центре временного содержания в Алапаевске. Все это время мать Александра 57-летняя Раиса Агданцева боролась за то, чтобы ей отдали внуков.

Раиса Агданцева всегда помогала невестке заботиться о детях. Фото: соцсети

- Я их всех с рождения нянчила. Когда внуков забрали, они плакали, говорили, что хотят жить со мной. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы о них позаботиться. По требованию органов опеки мы с мужем купили новую мебель в дом. Я устроилась на вторую работу (Раиса Агданцева трудится на заводе по производству лимонада. - Прим. ред.). Теперь еще на полставки удаленно работаю оператором сайта. Скоро окончу обучение в специальной школе опеки в Алапаевске, - рассказывает женщина.

14 апреля Раиса Агданцева забрала приказ о том, что детей отдают ей.

- Сегодня их привезут домой представители органов опеки, - сообщила «КП-Екатеринбург» Мария Обухова.

Пока семья Белюшиных радуется, что дети наконец дома, родные Любови выступают против такого решения.

Раиса Агданцева 9слева) и Мария Обухова (справа). Фото: соцсети

- Ничему хорошему ни Раиса, ни Маша детей не научат, - говорит мать убитой Людмила Киберева. - Им только деньги нужны. Они связаны с тем, кто убил мою дочь! Мне бы детей не отдали из-за проблем со здоровьем, да я и сама понимаю, что не потяну. Лучше уж им в детдоме быть.

По словам сестры обвиняемого Марии Обуховой, против того, чтобы дети жили с бабушкой Раей, настроен и старший сын Любови Белюшиной Максим. Парень учится и живет в Екатеринбурге, 18 апреля он отметит свое совершеннолетие.

Раиса Агданцева (на фото справа) несколько месяцев боролась за то, чтобы ей отдали детей. Фото: соцсети

- Максим грозится, что, если племянников отдадут маме, он отберет их через суд. Вся родня Любы пытается настроить детей против нас, запугивает, что им с нами будет плохо. Но при этом моя мама столько всего делает, чтобы ей отдали детей, а тот же Максим за три месяца всего один раз приехал на день рождения старшенькой. Подарил дорогой телефон. Явно задабривает ее, покупает. А детям не это нужно, а искренняя любовь и регулярная забота, - делится Мария.

Напомним, мать и сестра обвиняемого не верят в то, что Александр мог совершить такое страшное преступление. Чтобы отстоять свою позицию, они решились на участие в программе Андрея Малахова.

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