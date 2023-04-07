«Не в силах молчать»: убийца молодой матери Ксении Каторгиной раскрыла ужасающие детали громкого дела

Екатерину Меньшикову приговорили к 16 годам лишения свободы за убийство Ксении Каторгиной. Фото: соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерина Меньшикова, осужденная за убийство молодой матери Ксении Каторгиной, написала письмо-исповедь из колонии. 10 октября 2019 года 27-летняя екатеринбурженка Ксения Каторгина поехала продавать свою Audi Q5. Меньшикова, представившись беременной покупательницей, обманом заманила Ксению в частный сектор на Уралмаше. Там она и ее двое подельников нанесли молодой матери несколько ножевых ранений.

Над Ксенией Каторгиной жестоко расправились из-за Audi. Фото: соцсети

Через пять дней тело девушки обнаружили в канализационном колодце. У Ксении остались 13-летняя дочь и пожилая мама. В этот же день под подозрением в убийстве задержали Екатерину Меньшикову, ее сожителя Михаила Федоровича и таксиста Марата Ахметвалиева. Троицу отправили в колонию летом 2021 года. Спустя почти два года Екатерина Меньшикова отправила своей матери письмо из колонии. В нем она раскрыла неизвестные подробности преступления и пояснила, что подтолкнуло ее совершить убийство.

«ПОТЕРЯЛА РЕБЕНКА, И ЖИЗНЬ РУХНУЛА»

Лидером и «идейным вдохновителем» троицы, обвиняемой в убийстве Каторгиной, считался Михаил Федорович. В письме своей матери Екатерина описывает ситуацию таким образом, что на жизнь с Михаилом ее подтолкнула потеря ребенка и расставание с мужем.

Екатерина Меньшикова утверждает, что начала общаться с Федоровичем после потери ребенка. Фото: соцсети

- В 2015 году я вышла второй раз замуж (удачно, как мне казалось на тот момент). Любовь, любимый и любящий муж, семья — полная чаша и все вроде бы хорошо. Наступила долгожданная планируемая беременность, но, к сожалению, на свет появился мертворожденный малыш — сын Богдан. На фоне этого всего во мне что-то надломилось, мир рухнул, земля ушла из-под ног. С мужем мы охладели друг к другу, взаимные претензии и обвинения. Семья потеряла смысл, я решила уйти от этого мужчины. Будучи уязвимой и ранимой после случившегося, я познакомилась с Михаилом. Он окружил меня максимальной любовью и заботой, что я не сразу смогла разглядеть в нем потенциальную опасность для себя и своей семьи, - пишет осужденная.

По ее словам, позднее со стороны Михаила начались рукоприкладство, психологическое подавление и шантаж. Муж Екатерины оказался должен Михаилу крупную сумму денег, но скрылся из поля зрения, и тогда долг автоматически перешел на женщину.

Марат Ахметвалиев (слева) приговорили к 19,5 годам лишения свободы, Михаила Федоровича - к 20 Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОН НАЧАЛ ЗВЕРЕТЬ»

- Он (Михаил Федорович, Прим. Ред.) требовал 600 тысяч рублей. Моих доходов не хватало, чтобы рассчитаться с ним. Он начал звереть. Я была вынуждена минимизировать общение со своей семьей, чтобы тем самым обезопасить их! – пишет Екатерина.

Далее в письме Меньшикова пишет, что пыталась задобрить Михаила женской хитростью, но это не помогало, и под его влиянием она напала на дедушку и маму. Напомним, в суде мать Меньшиковой Алла Бобняк давала показания о том, что дочь вместе с Федоровичем увезли ее в садовый домик, избивали битой и пугали зажженой газовой горелкой, добиваясь расписки на 400 тысяч рублей.

Осужденная за убийство Ксении Каторгиной Меньшикова пишет о том, что согласилась на содеянное из-за шантажа и денежного долга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я очень виновата перед своей семьей за свой страх, который привел к жуткой трагедии. После всех этих событий меня увезли силой в Екатеринбург, - пишет осужденная. - Он уже обезумел от злости ко мне и моей семье и сказал: «Ты отработаешь свой долг передо мной так или иначе!» К тому моменту уже и Марат (Ахметвалиев, - Прим. Ред.) влип в неприятную историю и оказался должником перед Мишей. Мы с Маратом уже устали от его систематических побоев и натисков и были вынуждены с ним согласиться, защищая свои семьи.

«Я НЕ ОПАСНА ДЛЯ ОБЩЕСТВА»

В письме Екатерина также давит на жалость и говорит о том, что во время допроса на нее оказывали давление, из-за которого она была вынуждена согласиться со всеми обвинениями. В конце письма убийца просит прощения у всех, кто пострадал от ее деяний и случившейся трагедии, при этом она считает несправедливым свой приговор и просит пересмотреть дело.

Екатерина отправила матери из колонии письмо-исповедь. Фото: Алла Бабняк

В письме убийца Ксении Каторгиной заявляет, что не опасна для общества. Фото: Алла Бабняк

- Я социально адаптирована, состою в официальном браке, есть вероятность сохранить ячейку общества. Вела законопослушный образ жизни, не опасна для общества. Прошу всех неравнодушных к этой истории и тех, кто меня знает и помнит, помочь разобраться и выяснить, как все было на самом деле. Я устала молчать и заниматься самоедством все эти годы! Хочу, чтобы люди знали правду и не делали свои выводы по статье УК РФ. В первую очередь я человек, который ошибся в выборе любви. Я просто искала женское счастье. Да, я оступилась очень сильно, это точка невозврата. Я искренне сожалею, полностью во всем раскаиваюсь и просто хочу справедливости, - пишет письмо Меньшикова, добавляя в конце обещание – сделать свою маму счастливой.

Напомним, за убийство Ксении Каторгиной Екатерину Меньшикову приговорили к 16 годам лишения свободы, Михаила Федоровича отправили в колонию на 20 лет, а Марата Ахметвалиева на 19, 5 лет.

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