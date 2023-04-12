«Пес ждал хозяина рядом с вещами»: родные рассказали о мужчине на костылях, которого нашли мертвым в Каменске-Уральском

Мужчина не предупреждал близких, что собирается уйти из дома. Фото: соцсети Кристины Губайдулиной

В Каменске-Уральском с 9 апреля волонтеры и полицейские искали 60-летнего пенсионера Тахира Губайдулина. Мужчина ушел из дома вместе со своим питомцем - стаффордширским терьером. Тахир имел проблемы со здоровьем и ходил на костылях. В тот день домой он так и не вернулся, после чего родные начали его поиски.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» написали в социальных сетях о том, что 11 апреля, мужчина погиб. «КП-Екатеринбург» поговорили с дочкой мужчины Кристиной о произошедшей трагедии.

По словам дочки, мужчина в день пропажи не говорил о том, что собирается выйти из дома.

- Мой отец - инвалид. У него плохое зрение, сахарный диабет. В последнее время начались проблемы с памятью. Папа терялся в пространстве. Он жил с мамой вдвоем. Вечером, 9 апреля, мама ушла на работу в ночную смену. Отец остался дома. Утром мама вернулась, но дома не было папы и нашей собаки по кличке Истер. Ближе к десяти часам я пошла на его поиски. Позже ко мне подключились друзья. Днем я обратилась к полицейским и волонтерам за помощью, - говорит Кристина.

Попытки отыскать отца не увенчались успехом. Только утром, 11 апреля, была найден пес Истер в окрестностях местного санатория.

- Питомца нашел волонтер . Я от этого места находилась примерно в 400 метрах. Пес смирно ждал возвращения папы, он лежал рядом с вещами папы. Там же были и костыли и кепка. Распределились и стали осматривать эту местность, - продолжает Кристина.

Буквально через полтора часа тело Тахира Губайдулина было найдено волонтером и другом семьи на берегу реки Каменки.

- В 12:23 мне сообщили, что папа мертв. На расстоянии около 70 метров от места, где были найдены вещи – обрыв. Предполагаю, что когда папа потерял костыли, он был дезориентирован. А так как пошел один, то сорвался со скалы и упал вниз, - говорит дочь погибшего.

Церемония прощания с Тахиром Губайдулиным состоится 14 апреля в 11:00. Редакция выражает соболезнования семье погибшего мужчины.

В пресс-службе следственного комитета по Свердловской области воздерживаются от комментариев.

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