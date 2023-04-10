В Каменске-Уральском пропал мужчина, передвигающийся на костылях

О местонахождении мужчины ничего не известно с 9 апреля. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Каменске-Уральском пропал 60-летний мужчина, который передвигается на костылях. 9 апреля Тахир Губайдулин ушел из дома вместе со своей собакой породы стаффордширский терьер. Поисками мужчины занимаются полицейские и волонтеры. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 175 сантиметров, полного телосложения, глаза карего цвета, волосы черные с проседью, - говорится в ориентировка.

На момент пропажи мужчина был одет в темно-синие штаны, куртку и кепку, и черные штаны. Если вы видели Тахира Губайдулина или знаете где он может находиться, сообщите о этом волонтеру Ольге по номеру 8-953-606-98-87 или 8-800-700-54-52. Также всю информацию вы можете передать в полицию, позвонив по номеру 112.

Ранее, 7 апреля, в Екатеринбурге завершились поиски 10-летней девочки. Ребенка нашли живым. О ее местонахождении ничего не было известно с 6 апреля.

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