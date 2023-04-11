В Екатеринбурге две мамочки устроили кулачные бои в детском саду из-за разбитых очков

Пострадавшая обратилась к медикам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, в детском саду №133 произошла драка. Ее устроили мамы двух воспитанников. Конфликт начался с разломанных очков.

- У мальчика сломались очки. И его мама обвинила в этом в другого воспитанника. Якобы ее сына толкнули, очки упали и сломались. Она потребовала возместить ущерб у родителей. С этого и начался конфликт, - рассказывает «КП-Екатеринбург» одна из родительниц.

Двух мамочек пришлось разнимать воспитательницам. После этого одна из женщин обратилась к медикам. Как рассказали «КП-Екатеринбург» у женщины были зафиксированы ушибы головы и туловища. После этого она обратилась в полицию.

- Заявление о причинении телесных повреждений поступило в отдел полиции №13 Чкаловского района. В настоящее время в ситуации разбирается участковый уполномоченный полиции. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Екатеринбурга.

В детском саду представители отказались комментировать произошедший конфликт.

Ранее, в поселке Мартюш очевидцы рассказали, что увидели избиение мальчика-сироты. Однако, представители детского дома заявили, что никакого конфликта не происходило.

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