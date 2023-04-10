На Урале в детском саду соцработник избила мальчика-сироту

Мальчика-сироту решили наказать за непослушание. Фото: сайт детского сада «Искорка»

Очевидцы сообщают, что в поселке Мартюш под Каменском-Уральским, мальчик-сирота получил тумаков от сопровождающей. Ребенок шел в детский сад «Искорка», но ослушался женщину. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал юрист Сергей Барсуков. По его словам, соцработник, хватала ребенка за ворот и тащила ребенка на второй этаж, параллельно она раздавала ребенку тумаков.

- Этот мальчик живет в детском доме неподалеку от садика. И приходит в группу. 10 апреля мы с супругой отвели ребенка в детский сад. Она открыла дверь и увидела, что воспитанника детдома избивает сотрудница, сопровождавшая его. Мы проанализировали ситуацию, пообщались с родителями, - рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей Барсуков. - Выяснили, что представитель детского дома вела ребенка в детский сад. У мальчика была в руках палка. Женщина отобрала ее, на что ребенок устроил истерику. Потом, мальчик не захотел раздеваться, за что получил серию ударов руками. Это видела также нянечка всевозрастной группы.

По словам Сергея Барсукова, он не оставил произошедшее без внимания и обратился в следственный комитет по Свердловской области, а также сообщил о случившемся полицейским.

В пресс-службе следственного комитета региона отказались от комментариев.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дедовщина процветает»: в интернате Североуральска жестоко избили 13-летнюю девочку. В Североуральском реабилитационном центре жестоко избили 13-летнюю девочку. (Подробнее)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по истории с избиением 13-летней девочки в Североуральске. Воспитанницу интерната избила 17-летняя девушка, после чего запись инцидента попала в Сеть. (Подробнее)