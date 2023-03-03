«Дедовщина процветает»: в интернате Североуральска жестоко избили 13-летнюю девочку

Девочку подросток пинала ногами. Фото: скриншот видео

В Североуральском реабилитационном центре по адресу Каржавина, 17, подросток избила 13-летнюю девочку. Жестокая расправа произошла еще в середине февраля. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала бывшая воспитанница центра Светлана (имя изменено - Прим. Ред.)

На видеоролике между девушками идет диалог. Затем старшая 17-летняя девочка бьет по лицу кулаком младшую за какую-то распространённую информацию. Следом, в ход идут руки и ноги. В какой-то момент, одна пытается дать отпор, но ее оппонентка просто нокаутирует девочку. И в итоге оба подростка начинают «кататься» по полу в жестокой схватке.

Как стало известно «КП-Екатеринбург» обе девочки воспитываются в этом центре.

- Об этом случае стало известно от бывших воспитанников. После смены директора в детском доме начались проблемы. Все что я могу сказать – это не первый случай. Дедовщина процветает там страшная. После этой драки у 13-летней девочки было сотрясение головного мозга, приступы и судороги. Ее отправляли в больницу, но медики не среагировали и не передали всю информацию правоохранителям. Кроме того, эта девушка на улице избивала другую уже девочку, - рассказала «КП-Екатеринбург» собеседница.

По словам Светланы, эту показательную порку она устроила, чтобы самоутвердиться.

- Девочка, которая снимала видео побоялась заступиться. Она просто знала, что иначе будет в роли жертвы. Она запугала ее в том числе. Это дело умалчивается. А с этой бандиткой не могут ничего сделать, - говорит Света.

Пострадавшую подросток ударила кулаком по лицу. Фото: скриншот видео

Сами воспитатели социально-реабилитационного детского центра тоже не были уведомлены. Но, как говорит источник, знакомый с ситуацией, в интернате уже произошли кадровые перестановки.

- О происходящем воспитатели не знали. Буквально две недели назад уволили заведующую центра. Эту меру к ней предприняли как раз после того, как руководители узнали о случившемся и травмах, которые были у девочки, - рассказал «КП-Екатеринбург» инсайдер.

«КП-Екатеринбург» обратились в пресс-службу областного ГУ МВД за комментарием. - Видеоролик с неадекватным поведением девочки-подростка зарегистрирован в дежурной части территориального МВД, рассказал руководитель пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых. - Проверочными мероприятиями с целью установления более подробных и точных обстоятельств случившегося и выяснением того, какая кошка между девочками пробежала, занимаются сотрудники полиции из ПДН. В настоящее время опрашиваются как сами несовершеннолетнее, личности которых уже установлены, так и представители руководства детского учреждения. По итогам начавшейся работы представители МВД примут обоснованное процессуальное решение.