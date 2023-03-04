Следственный комитет возбудил уголовное дело по истории с избиением 13-летней девочки в Североуральске

ЧП случилось в интернате Североуральска Фото: кадр с видеозаписи

По делу об избиении 13-летней девочки в интернате Североуральска возбуждено уголовное дело. Виновному может грозить ответственность по статье «халатность» (ч.1 ст. 293 УК РФ).

- На территории социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в городе Североуральске 13-летняя девочка получила телесные повреждения в ходе инцидента с 17-летней воспитанницей интерната, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области.

Все случилось около двух недель назад. Но накануне в социальных сетях было опубликовано видео, снятое очевидцами. На нем видно, как старшая девочка наносит удары младшей. После того, как об инциденте стало известно, сотрудники Следственного комитета России и прокуратуры организовали проверки. В субботу, 4 марта, председатель Следственного комитета России также поручил региональному управлению возбудить уголовное дело.

- В ходе расследования устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, выполняются допросы, принимаются меры к получению необходимых документов, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - Анализируются должностные инструкции сотрудников социально-реабилитационного центра, выполняются иные необходимые процессуальные действия, направленные на установление конкретных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного нахождения детей в социально-реабилитационном центре.

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