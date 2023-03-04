Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 13-летней девочки в Североуральске

Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах происшествия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

История с избиением воспитанницы североуральского интерната получила продолжение. На ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России.

- Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому возбудить уголовное дело, представив доклад об установленных обстоятельствах, - сообщают в СУ СКР по Свердловской области. - Его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ЧП в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Североуральске произошло еще две недели назад. Однако лишь накануне запись, сделанная одним из очевидцев, распространилась по социальным сетям. На ней видно, как 17-летняя девушка избивает 13-летнюю девочку.

По словам очевидцев, 17-летняя девушка в интернате избила 13-летнюю девочку Фото: скриншот видео

В Следственном комитете организовали проверку. Также свою проверку организовала прокуратура Североуральска.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка факту причинения телесных повреждений 13-летней девочке, а также действиям должностных лиц школы-интерната по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, - прокомментировали в прокуратуре Свердловской области.

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