На Урале собаку породы мальтипу пять дней спасали в реанимации после похода на стрижку

Малышку владельцы покупали в Китае. Фото: соцсети Ксении Яровой

В Нижнем Тагиле собака миниатюрной породы мальтипу поступила к ветеринарам в критическом состоянии. Как уверяет хозяйка, перед этим она возила питомца к грумеру. Подробности выясняла «КП-Екатеринбург».

ВЕРСИЯ ХОЗЯЙКИ

- Майли была активной и здоровой. Мы повезли ее к грумеру, чтобы ее шерстку привели в порядок. Но спустя 15 минут после того, как мы ее оставили, нам позвонили из салона. Сказали: «Срочно приезжайте. Вашей собаке плохо». Когда мы приехали, то у собаки отказали лапы, не было зрения и реакции. Мы получили просто мягкую тряпочку, вместо собаки, - говорит Ксения Яровая.

Малышку по кличке Майли хозяева привезли еще 6 лет назад из Китая. Щенки этой породы с милой мордашкой очень дорогостоящие. Цена на такого друга в питомниках начинается от 100 тысяч рублей.

От грумера Майли сразу повезли к ветеринару. Сначала в Нижний Тагил, потом - в Екатеринбург.

- Ее положили в реанимацию в круглосуточный стационар. Она провела там 5 дней. Специалисты провели обследования: сделали МРТ головного мозга, КТ сердца, взяли анализы. Никакого улучшения ее состояния не было. Но ветврачи выписали Майли и сказали, что они не знают причину такого состояния собаки. Диагноз не поставили, но предположили, что это мог быть удар или отравление, - рассказывает Ксения Яровая.

Питомцу потребовалась экстренная помощь ветеринара. Фото: соцсети Ксении Яровой

Но владелица собаки уверена, что отравиться дома Майли не могла. А на прогулки ее выводят только летом.

«По результатам диагностики не было обнаружено структурной патологии в головном мозге Майли. Были исключены воспаления, опухоли, инфаркты, аномалии развития последствия травмы мозга. Клиническая картина свидетельствует именно о поражении головного мозга», - говорится в заключении ветврачей.

ВЕРСИЯ ГРУМЕРА

Грумер салона «Гав и мяу» Надежда уверяет, что у Майли было слабое здоровье, а приступы у нее случались и ранее.

- Я стригу Майли с 2017 года, она мне хорошо знакома, - говорит Надежда. – Хозяева с ней на прогулку не ходят, за ее шерстью не особо ухаживают, так как она вся в колтунах. Со здоровьем у собаки и раньше было не все в порядке: у Майли сводило лапы, случались приступы. Я знаю об этом, потому что хозяйка писала мне, как ветеринару. Когда мне принесли Майли, то ее сразу поместили в загон.

Майли не могла самостоятельно встать на лапы. Фото: соцсети Ксении Яровой

Надежда добавила, что процедуру она даже не начинала, но когда увидела, что с собакой что-то неладное, то позвонила хозяевам.

- Камер у нас нет. Но еще в загоне Майли стало плохо. Я ничего с ней не делала. Отравиться Майли здесь ничем не могла, потому что я никаких препаратов не использую. Мне никаких звонков и сообщений от Ксении по поводу самочувствия Майли не поступало, - уверяет Надежда. – Когда я позвонила хозяевам, за Майли пришел молодой человек.

Между тем, Ксения рассказывает, что сейчас ей пишут другие люди, которые после посещения грумера столкнулись с плохим самочувствием своих питомцев.

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