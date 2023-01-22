В Екатеринбурге заводчица продала семье из Ижевска дворнягу под видом мальтийской болонки

Покупатели не высказывали претензий заводчице. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» сообщество «Черный список Екатеринбург»

В Екатеринбурге семейная пара из Ижевска стала жертвой недобросовестной заводчицы. На сайте частных объявлений супругам приглянулось объявление о продаже щенков породы «мальтипу». Покупателей привлекла цена за питомца – 20 тысяч рублей. Хотя, щенка настоящей мальтийской болонки заводчики продают порой за 250 тысяч рублей.

Заводчица убеждала их, что документы на собаку и паспорт им не понадобятся. Покупка прошла довольно быстро. Внешний вид щенка им действительно приглянулся - песик был кучерявым. Это им напомнило сходство с настоящими малышами мальтипу.

- Ездили в Екатеринбург родители, хотели взять собаку младшей сестре. В питомнике их смутили условия содержания щенков. В помещении было очень грязно, повсюду бегали щенки. Сама заводчица не внушала доверия. Щенок поначалу был милый и кудрявый. Но начал подрастать и не имел ничего общего с породой мальтипу, - рассказала «КП-Екатеринбург» дочь пострадавших Яна.

Тем не менее, своего питомца – дворнягу владельцы любят. При этом, на странице заводчицы уже были опубликованы негативные отзывы. Однако, по словам пострадавших, их удаляют быстро.

Также Яна добавила, что претензии по поводу того, что щенок оказался дворнягой заводчице они не высказывали. По данным сайта частных объявлений – пользователь был зарегистрирован с августа 2021 года. Судиться с заводчицей семья не желает, разве что только предупреждает других не взирать на привлекательные цены.