Под Нижним Тагилом водитель иномарки умер прямо за рулем и влетел в заграждение

Погибшему мужчине было 59 лет. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Нижним Тагилом 59-летний владелец иномарки Audi умер прямо за рулем во время движения и влетел в дорожное заграждение. Инцидент произошел 24 декабря около 17:00 по местному времени на 13 километре автодороги «Южный подъезд».

- Предварительно установлено, что мужчина, управляя автомобилем Audi Q5, следуя со стороны села Николо-Павловское в направлении Нижнего Тагила не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде ограждения, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть водителя, они предположили, что у него случился сердечный приступ. Также в салоне находилась пассажирка, которая во время столкновения не пострадала.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

С ее слов во время движения водителю стало плохо, он потерял сознание и перестал контролировать машину.

- Водитель автомобиля Audi проживал в Нижнем Тагиле, имел водительский стаж управлением автомобилем 22 года, за 2022 год 18 раз привлекался к административной ответственности. В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится расследование, - уточнили областной госавтоинспекции.

Напомним, ранее в поселке Садовый под Екатеринбургом иномарка Hyundai Getz, в которой сидела 16-летняя девочка, влетела в столб. Пострадавшую школьницу с различными травмами доставили в больницу, от более серьезных последствий ее спас ремень безопасности.