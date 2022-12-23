В поселке под Екатеринбургом школьница пострадала в аварии с влетевшей в столб иномаркой

Авария произошла в 13:25 по местному времени на улице Сибирка. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В поселке Садовый под Екатеринбургом иномарка Hyundai Getz, в которой сидела 16-летняя девочка, влетела столб. Пострадавшую школьницу с различными травмами доставили в больницу, от более серьезных последствий ее спас ремень безопасности.

Авария произошла в 13:25 по местному времени на улице Сибирка около дома № 47.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендэ Гетц» при повороте в сторону улицы Верстовой не обеспечила постоянный контроль за движением транспортного средства, в результате чего допустила наезд на металлический столб, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

За рулем иномарки находилась 25-летняя девушка, ее водительский стаж составляет пять лет. Выяснилось, что она является преподавателем девочки. Она рассказала, что при повороте у машины заблокировались колеса, из-за чего она и потеряла управление.