В Нижнем Тагиле спасатели пришли на помощь собаке, провалившейся под лед местного пруда

Группа спастаелей, которая выезжала на место происшествия. Фото: группа Вконтакте «Тагильский спасатель»

В Нижнем Тагиле спасатели пришли на помощь собаке, которая провалилась под лед местного пруда. Звонок в центр защиты населения поступил от жителей, которые заметили, что хвостатая, пробежав по тонкому льду, ушла под воду.

- К месту ЧП незамедлительно выехала поисково-спасательная группа. Во время движения автомобиля спасатели надели гидрокостюмы. Прибыв на место, они обнаружили собаку примерно в 10 метрах от берега, - рассказали в группе «Тагильский спасатель».

Один из спасателей нырнул в воду, достал пса и начал проводить реанимационные действия, так как он не подавал признаков жизни. Через несколько минут совместно с сотрудниками СМП собаку удалось оживить.

Фото: скриншот видео

- Животное вместе с хозяином отвезли в ветеринарную клинику и по сообщению оттуда стало известно, что с ней все хорошо, - добавили в центре защиты населения.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге днем 5 апреля спасли трех рыбаков, провалившихся под лед на Верх-Исетском пруду. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, двух человек вытащили пожарные второй пожарно-спасательной части, еще одного спасли очевидцы до прибытия спасателей.

- Всего к месту происшествия прибыли 11 человек личного состава и 3 единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.