В Екатеринбурге спасли трех рыбаков, провалившихся под лед

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге днем 5 апреля спасли трех рыбаков, провалившихся под лед на Верх-Исетском пруду. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, двух человек вытащили пожарные второй пожарно-спасательной части, еще одного спасли очевидцы до прибытия спасателей.

- Всего к месту происшествия прибыли 11 человек личного состава и 3 единицы техники, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасенных рыбаков передали медикам скорой помощи.

Отметим, что мужчины отправились рыбачить на льду, когда столбики термометров в Екатеринбурге поднялись до +20 градусов.

- Главное управление МЧС России напоминает, что выход на тонкий лед опасен. Не стоит рисковать своей жизнью! - добавили в МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, ранее в Первоуральске под лед провалились три третьеклассницы, убегая от полицейских и спасателей, которые проводили профилактический рейд.

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