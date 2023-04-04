В Первоуральске три девочки провалились под лед

Девочки не получили сильных травм Фото: Анастасия САВИНА

В Первоуральске под лед провалились три девочки. Школьницы убегали от полицейских. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Инцидент произошел вечером 3 апреля на Нижне-Шайтанском пруду. Три школьницы гуляли по тонкому льду. Их заметили полицейские и спасатели, которые проводили профилактический рейд. Испугавшись, девочки принялись убегать дальше от берега. Все вместе они провалились.

- Когда представить МВД увидел одного любителя подледной ловли, первым делом было решено убедить мужчину покинуть водоем, в это время на лед вышли три ребенка. Как чуть позднее выяснилось это были девочки местной школы Ева, Мария и София. К счастью, они ушли под воду в неглубоком месте, намочили одежду по пояс. Полицейские вывали законных представителей детей и скорую. В связи с тем, что из холодной воды девочек извлекли быстро, получить какие-либо травмы и переохлаждения они не успели, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Девочки оказались третьеклассницами. Они не пострадали, госпитализация не понадобилась. Причина их необычной прогулки осталась неизвестна. Теперь ежедневно на берегу Нижне-Шайтанского городского пруда будут патрулировать совместные наряды полиции и спасателей.

По данному факту инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Первоуральска проводят проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение.

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