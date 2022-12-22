Травматологические отделения, как и стационары, будут работать все праздничные выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больницы Свердловской области окончательно утверждают рабочие графики на длинные зимние выходные. Подавляющее большинство из них самостоятельно решает, в какие дни врачи будут принимать пациентов, но есть и те медорганизации, где работа не будет прекращена ни на час.

Как будут работать больницы Екатеринбурга и Свердловской области в новогодние праздники 2023

Дать полный список работы больниц до 10 января 2023 года для всего региона невозможно, ведь список окажется слишком длинным. Дело в том, что министерство здравоохранения Свердловской области не отдает приказы по обязательному графику работы в праздничные выходные. Каждая медорганизация отдельно решает, в какие дни и часы будет открыта, какие врачи будут принимать пациентов и в каком графике. К счастью, при необходимости сами пациенты с легкостью узнают, открыта ли больница в определенный день новогодних каникул.

- Учреждения сами доводят до пациентов график работы с 1 по 10 января 2023 года. Мы рекомендуем уральцам зайти на сайт больницы, к которой они прикреплены по месту прописки, либо позвонить в регистратуру поликлиники. Сотрудники быстро подскажут ответ, - сообщил «Комсомолке» официальный представитель министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Коллапса в работе медиков можно не бояться: врачи все также будут работать по вызовам на дому, будет работать скорая помощь. Да и стационары, и травмпункты региона будут функционировать в штатном режиме: круглосуточно и семь дней в неделю. Посмотреть список бесплатных и платных травмпунктов Екатеринбурга с адресами, телефонами и временем работы можно в отдельной справке от «КП».