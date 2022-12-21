Куда обратиться за медпомощью из-за травмы в Екатеринбурге в новогодние выходные

В новогодние выходные легко получить травму. Стоит знать, куда можно обращаться за медпомощью в этом случае. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Длинные праздничные выходные приносят людям отдых и радость. Но, к сожалению, именно этот период считается горячей порой у травматологов и врачей. Да и сами уральцы понимают, что хуже нет варианта заболеть в разгар новогодних каникул, когда поликлиники и больницы работают не так активно, как обычно. Отдых же дарит ощущение беспечности и нередко это и приводит к травмам – на ледяных горках, снежных склонах или катке. В подробном списке травмпунктов вы найдете адреса, телефоны и время работы учреждений.

Травмпункты города Екатеринбурга: адреса, телефоны, время работы

Бесплатные травмпункты Екатеринбурга

Любой уралец может получить качественную медицинскую помощь в экстренной ситуации абсолютно бесплатно. Сделать это можно благодаря тому, что у каждого россиянина есть полис обязательного медицинского страхования.

Желательно, чтобы у вас были с собой документы: паспорт и полис. В сложной ситуации вам помогут без них, но все же лучше, если вы сможете хотя бы показать скан или фото документа на телефоне.

После осмотра и необходимого лечения специалисты запишут вас на прием к профильному специалисту, чтобы он мог оценивать, как идет ваше выздоровление.

Детский травмпункт в Екатеринбурге в Детской городской поликлинике №13

Время работы: 8:00 – 19:30 ежедневно. Если вашему ребенку нужна помощь в внерабочее время детского травмпункта, его осмотрит любой ближайший взрослый травмпункт по месту жительства.

Адрес: ул. Буторина, 10, тел. (343)289-88-00

Городская больница № 36 «Травматологическая»

Время работы: круглосуточно

Адрес: ул. Бажова, 124а, телефон: 8 (343) 350-25-82, 8 (343) 350-32-59

Приемное отделение городской больницы № 36 «Травматологическая»

Время работы: круглосуточно

Адрес: ул. Центральная, 2, телефон: 8 (343) 252-00-12

Центральная городская больница № 2

Время работы: круглосуточно

Адрес: ул. Челюскинцев, 3/5, телефон: 8 (343)389-90-70, 8 (343)389-90-71, 8 (343)389-90-72

Центральная городская больница № 2

Время работы: круглосуточно

Адрес: ул. Вилонова, 33, телефон: 8 (343)341-73-03

Центральная городская клиническая больница № 23

Время работы: круглосуточно

Адрес: ул. Старых Большевиков, 9, телефон 8 (343) 389-93-40

Городская клиническая больница № 14

Время работы: круглосуточно

Адрес: пер. Суворовский, 5, телефон 8 (343)380-13-93

Центральная городская больница № 20

Время работы: круглосуточно

Адрес: ул. Зои Космодемьянской, 42, тел. 8 (343)258-22-34

Центральная городская клиническая больница № 24

Время работы: 8:00 – 20:00 в рабочие дни

Адрес: пер. Рижский, 16, тел. 8 (343) 301-24-24, доп. 7-71

Платные травмпункты Екатеринбурга

Помимо травмпунктов, где можно получить помощь по полису ОМС, уральцы могут выбрать точки в платных медицинских центрах. Как правило, здесь есть любые виды гипсов, в том числе наиболее современные, разные методы диагностики. В трудных случаях документы с собой иметь необязательно.

К слову, клиники отмечают, что в тяжелых случаях травматолог настоит на транспортировке пострадавшего в больницу для более детального обследования и проведения сложных медицинских процедур. По согласованию с вами клиника сама вызовет скорую медицинскую помощь.

Платный травмпункт медицинского центра «Шанс»

Время работы: с понедельника по субботу 8:00 – 22:00, в воскресение 8:00 – 18:00

Адреса: ул. 40-летия Октября, 51, телефон: 8 (343) 385 00 01

ул. Крауля, 44, телефон: 8 (343) 385 00 01

ул. Чекистов, 14, телефон: 8 (343) 385 00 01

ул. Уральских Рабочих, 55б, телефон: 8 (343) 385 00 01

ул. Шефская, 97, телефон: 8 (343) 385 00 01

ул. Кировградская, 8а, телефон: 8 (343) 385 00 01

Платный травмпункт медицинского центра «Доктор плюс»

Время работы: ежедневно 8:00 – 19:45

Адрес: ул. Куйбышева, 10, телефон: 8 (343) 212-06-06

Платный травмпункт в клинике «УГМК-Здоровье»

Время работы: круглосуточно

Адрес: ул. Шейнкмана, 113, корпус 2, телефон: 8 (343) 363-44-27