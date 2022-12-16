Стоимость проезда в Екатеринбурге подрастет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшее время стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга повысят до 33 рублей. Об этом рассказал глава города Алексей Орлов.

- Я называл цифры, что в 2020 году 30%-ное снижение пассажиропотока фиксировали. Наши транспортные предприятия до сих пор не могут оправиться. Мы помогаем. По стоимости проезда - уровень инфляции сегодня двухзначный. 16 декабря на утреннем совещании с главами поднимаем вопросы, как осуществляется поставка запасных частей. Мы направили документы в РЭК. Предполагаем, что будет 1 рубль по полному кругу. Будет 33 рубля, - заявил градоначальник на итоговой пресс-конференции.

Отметим, что предыдущее повышение стоимости проезда с 28 рублей до 32 рублей произошло в феврале 2022 года. До этого 32 рубля стоил билет на проезд в метрополитене.

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